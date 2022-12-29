Лавров: Россия не будет вести переговоры по "формуле мира" Зеленского

Российские власти отказываются участвовать в переговорах с Украиной на условиях "формулы мира", которую ранее представил президент Украины Владимир Зеленский, заявил в интервью государственному агентству РИА "Новости" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и т.п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем. Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики — сказать сложно", — сообщил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также обвинил Зеленского в "полной несамостоятельности в принятии важных решений". По мнению российского министра, организованные вскоре после начала полномасштабного вторжения переговоры "показали, что найти взаимоприемлемые договоренности можно", однако "уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он (Зеленский — прим. Delfi) быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию".

Так называемую "формулу мира" президент Украины представил в ноябре, выступая перед участниками саммита "Большой двадцатки" по видеосвязи. По мнению Зеленского, восстановление мира предполагает обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Украины, освобождение всех военнопленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с оккупированных территорий, недопущение новой эскалации, создание специального трибунала по расследованию преступлений российской армии и механизма компенсации ущерба, причиненного Украине в ходе войны.