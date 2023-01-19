Лавров снова разозлил Израиль, сравнив изоляцию России с Холокостом

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров снова навлек на себя обвинения в антисемитизме, после того как сравнил международную изоляцию России в результате войны в Украине с убийством евреев в Европе во время Холокоста. В мае российский президент Владимир Путин уже вынужден был извиняться перед Израилем из-за слов Лаврова о якобы еврейском происхождении Гитлера.

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Сергей Лавров сравнил военную помощь США Украине с действиями Гитлера (а также Наполеона) во время ежегодной пресс-конференции в среду.

"Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО да и не только, из членов ЕС и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей — окончательного решения "российского вопроса", — сказал российский министр иностранных дел.

"Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков, они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение", — добавил Лавров (цитата по ТАСС).

Германские нацисты проводили политику "Окончательного решения еврейского вопроса" (Endlösung der Judenfrage) во время Второй мировой войны, она представляла собой преднамеренное массовое убийство европейских евреев.

Израиль обвинил Лаврова в осквернении памяти о Холокосте. "Любое сравнение или сопоставление текущих событий с гитлеровским планом окончательного решения по истреблению еврейского народа искажает историческую правду, оскверняет память погибших и выживших и должно быть решительно отвергнуто", — говорится в заявлении МИД страны.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) также выступил с осуждением высказывания Лаврова и призвал его извиниться.

"Мы шокированы и потрясены постыдным сравнением, которое сделал министр Лавров, между действиями коалиции демократических государств и преследованиями и убийством шести миллионов евреев Гитлером", — говорится в заявлении президента ЕЕК Ариэля Музиканта.

Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт назвал слова Лаврова "шокирующими". "Исторический урок, который нужно извлечь из этого, таков: военные преступления России в Украине не будут ни забыты, ни оставлены безнаказанными", — цитирует Зайберта издание Times of Israel.

Посольство Франции в Израиле назвало высказывания Лаврова "возмутительными и позорными". "Окончательное решение" оставило невыразимый шрам на истории человечества", — говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее в Вашингтоне высказывание Лаврова также назвали оскорбительным и абсурдным.

"Наша первая реакция — как он смеет сравнивать что-либо с Холокостом! Что-либо, не говоря уже о войне, которую они развязали!" — сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Кирби добавил, что с тех пор, как Россия вторглась в Украину в 2014 году, а потом начала полномасштабное вторжение в 2022 году, заявления о том, что россияне являются жертвами, бессмысленны.

В российском МИД скандал пока не комментировали, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался говорить об этом.

"Все-таки здесь идет обмен по линии министерств иностранных дел. Давайте в рамках него [дискуссию] и оставим", — сказал Песков в ответ на вопрос, какова в этом случае позиция Кремля.

Второй скандал за полгода

В мае 2022 года ведущие израильские СМИ и официальные лица обрушились с критикой на Лаврова после его опрометчивого высказывания о евреях и Гитлере в интервью итальянской телекомпании.

В ответ на вопрос о том, как можно обвинять Украину в нацизме, если ее президент Владимир Зеленский — еврей, российский министр заявил, что у Адольфа Гитлера тоже было еврейское происхождение (это неправда — прим. Delfi) и — более того — "самые ярые антисемиты", сказал Лавров, как правило, евреи.

"Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", — заявил он.

Тогдашний глава правительства Израиля Нафтали Беннет в ответ обвинил Лаврова во лжи, цель которой "состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность".

Меньше чем через неделю в офисе премьер-министра Израиля сообщили, что за слова Лаврова извинился Владимир Путин. Впрочем, в Кремле этого официально так и не подтвердили.