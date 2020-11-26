Лавров заявил, что Москва готова поддержать инициативы Лукашенко

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске 26 ноября заявил, что Москва готова поддержать главу республики в реализации выдвинутых им инициатив относительно белорусского общества. Об этом сообщает РИА «Новости».

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"Как президент (России Владимир) Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого", — подчеркнул российский министр.

Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что существующая в Белоруссии общественная система носит отчасти авторитарный характер, на фоне этого необходимо выстроить систему, которая не была бы завязана на личность президента. В этой связи глава республики подтверждал готовность отдать часть президентских полномочий, но только в рамках конституционной реформы. При этом он отметил, что новые выборы возможны лишь после принятия новой конституции Белоруссии.