Лавров заявил, что Москва готова поддержать инициативы Лукашенко
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске 26 ноября заявил, что Москва готова поддержать главу республики в реализации выдвинутых им инициатив относительно белорусского общества. Об этом сообщает РИА «Новости».

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Как президент (России Владимир) Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого", — подчеркнул российский министр.

Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что существующая в Белоруссии общественная система носит отчасти авторитарный характер, на фоне этого необходимо выстроить систему, которая не была бы завязана на личность президента. В этой связи глава республики подтверждал готовность отдать часть президентских полномочий, но только в рамках конституционной реформы. При этом он отметил, что новые выборы возможны лишь после принятия новой конституции Белоруссии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Gazeta.ru

Sharing Options

3

Source

Gazeta.ru

Tags

Выборы президента Белоруссии Александр Лукашенко Владимир Путин Сергей Лавров
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов