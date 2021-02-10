Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

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Там уточнили, что суд зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте фигуранта.

Ранее Волков стал фигурантом уголовного дела о вовлечении детей в несогласованные массовые акции и в конце января был объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационных сетях к совершению противоправных действий (ч 2. ст. 151.2 УК РФ).

Волков находится за границей.

В ходе расследования следствие установило видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

Сам он, комментируя уголовное дело, заявил: "Как обычно, черное - это белое, свобода - это рабство, дважды два равно пяти".

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Интерфакс

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Интерфакс
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