Летевшую из Риги журналистку "Дождя" не пустили в Грузию

Список россиян, которым было отказано во въезде в Грузию, пополнился журналисткой "Дождя" Александрой Шведченко. Ее не пустили в страну, где она жила последний год, без объяснения причины.

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Журналистку телеканала "Дождь" Александру Шведченко не пустили в Грузию, где она жила последний год. Об этом телеканал сообщил во вторник, 14 марта.

Шведченко прилетела из Риги в аэропорт Тбилиси, где ее задержали на границе. Спустя полчаса журналистке сообщили, что ее не впускают в страну по "иным причинам", предусмотренным законодательством Грузии. После этого Шведченко посадили на самолет обратно в Ригу.

После начала вторжения России в Украину многие российские журналисты, политики и общественные деятели уехали из страны, в том числе в Грузию. После объявления в России мобилизации еще десятки тысяч россиян покинули страну, многие из которых также отправились в Грузию. На границе двух стран тогда в результате образовалась многокилометровая очередь, а цены на авиабилеты выросли в несколько раз.

В Грузию регулярно не пускают россиян, которые либо уже жили в стране последние месяцы, либо приезжали на время. Чаще всего в депортационных бланках ставится отметка напротив поля "иные причины для отказа во въезде". В страну ранее не впускали журналистов "Проекта", "Медиазоны" и "Холода", участницу Pussy Riot Ольгу Борисову, адвоката Дмитрия Катчева, основательницу фонда "Насилию.нет" Анну Ривину, политика Дмитрия Гудкова и других россиян.

С отказами при этом сталкиваются не только публичные общественные деятели, рассказывал Егор Куроптев, директор отделения организации Free Russia Foundation на Южном Кавказе, которая помогает с релокацией активистам, журналистам и правозащитникам из России.