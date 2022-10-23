Лидер ультраправых Джорджа Мелони - новый премьер-министр Италии

Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони стала новым премьер-министром страны. В субботу утром Мелони и министры ее коалиционного правительства были приведены к присяге.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Накануне президент Италии Серджо Маттарелла официально поручил Джордже Мелони сформировать коалиционное правительство страны, что она и сделала, объявив позже в пятницу имена всех 24 министров. В новое правительство вошли три партии: кроме "Братьев Италии", это "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия!", которую официально возглавляет Антонио Таяни, а неофициально - экс-премьер Сильвио Берлускони.

Сальвини и Таяни стали вице-премьерами. Таяни, кроме того, занял пост министра иностранных дел, а Сальвини - министра инфраструктуры.

Главой МВД стал Маттео Пьянтедози, который считается сторонником Сальвини и борцом против нелегальной иммиграции. Министром юстиции станет Карло Нордио (партия "Братья Италии"), министром обороны - Гуидо Крозетто ("Братья Италии").

Министерство экономики возглавил представитель "Лиги" Джанкарло Джорджетти, министерство экономического развития - Адольфо Урсо ("Братья Италии"), министерство энергетики - Паоло Дзангрилло из партии "Вперед, Италия!".

Две встречи с президентом

В пятницу Джорджа Мелони встретилась с президентом дважды. На первую, утреннюю встречу она прибыла вместе с двумя потенциальными партнерами по будущей коалиции - лидером правопопулистской "Лиги" Маттео Сальвини и ветераном итальянской политики, экс-премьером Сильвио Берлускони.

Встреча продлилась всего 11 минут: Мелони заверила президента, что коалиция правых и ультраправых партий единодушно считает, что возглавить итальянское правительство должна именно она.

Уже после того, как посетители разъехались, в канцелярии Маттареллы сообщили, что ближе к вечеру президент встретится с Мелони еще раз, уже один на один. И что, если она убедит главу государства в том, что способна сформировать рабочую правящую коалицию, он официально даст ей формальное поручение сформировать правительство.

Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии и первым ультраправым главой итальянского правительства со времен Второй мировой войны.

Скандальная коалиция

На этой неделе в прессу утекли две аудиозаписи разговоров Сильвио Берлускони, в которых 86-летний политик весьма благосклонно высказывается в адрес российского президента Владимира Путина.

На первой записи Берлускони хвастается, что Путин прислал ему в подарок на день рождения 20 бутылок водки и назвал его, Берлускони, "номером один из пяти своих лучших друзей".

Вторая аудиозапись сделана на встрече Берлускони с однопартийцами. Выступая перед ними с речью, он поддерживает официальную версию Кремля о причинах вторжения в Украину: якобы президент Владимир Зеленский и страны Запада обманом втянули Москву в конфликт и вынудили начать полномасштабную военную операцию.

Сам Берлускони настаивает, что слова его были вырваны из контекста, а на самом деле он полностью поддерживает позицию Италии и ЕС по поводу войны в Украине.

Соратник экс-премьера Антонио Таяни также поспешил заверить коллег в Брюсселе, что его партия и ее лидер выступают за НАТО и против российского вторжения в Украину.

Впрочем, в пропутинских комментариях Берлускони нет ничего нового. В сентябре в эфире одного из итальянских телеканалов он заявил, что российский президент якобы просто хотел заменить администрацию демократически избранного президента Владимира Зеленского "правительством порядочных людей".

Второго союзника Мелони по правительственной коалиции, Маттео Сальвини, также уже не первый год считают поклонником Путина, каковым он и сам себя раньше называл, но в этом году, после нападения России на Украину, перестал.

На выборах в сентябре возглавляемая Мелони националистическая антииммиграционная партия "Братья Италии" набрала 26% голосов. "Вперед, Италия!" Берлускони и Лига Сальвини получили примерно поровну - по 8%.