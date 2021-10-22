Лидеры ЕС попрощались с Ангелой Меркель
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Главы государств или правительств Евросоюза в пятницу, 22 октября, устроили стоячую овацию для канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в этом качестве, вероятно, в последний раз принимает участие в саммите ЕС.

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В ходе небольшой церемонии прощания глава Евросовета Шарль Мишель сравнил Меркель с монументом и заявил, что саммиты ЕС без нее — это как "Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни". Мишель напомнил, что за почти 16 лет во главе правительства Германии Меркель участвовала в работе 107 саммитов. По его словам, политикам ЕС будет не хватать "мудрости и трезвости" канцлера, "особенно в сложные времена".

"Ваш дух и опыт останутся с нами. Вы компас и яркий свет нашего европейского проекта", — заключил он, после чего последовали продолжительные аплодисменты всех лидеров стран Евросоюза в адрес Меркель. В конце церемонии Мишель вручил Меркель прощальный подарок — художественное изображение здания "Европа" в Европейском квартале Брюсселя, где проходят заседания Евросовета.

Саммит ЕС в Брюсселе

Двухдневной саммит ЕС открылся в четверг, 21 октября, в Брюсселе. В первый день его участники, среди прочего, обсуждали проблему резкого роста цен на энергоносители, в частности на газ. В пятницу в центре внимания глав государств и правительств стран Евросоюза оказались миграционная политика и цифровые технологии.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Брюссель Ангела Меркель Евросоюз
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