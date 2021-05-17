Лимоновцы, неоязычники, ультрас: кто в РФ попал в экстремистский список до дела ФБК и штабов Навального

Мосгорсуд рассматривает иск прокуратуры о признании экстремистскими организациями структур, основанных Алексеем Навальным — Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального. Для тысяч сторонников политика это означает риск тюремных сроков по уголовным статьям: российский закон приравняет их к неонацистам, религиозным радикалам и сектантам, уже внесенным в экстремистский список.

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Русская служба Би-би-си разбирается, кого и как власти признавали экстремистами после того, как почти 15 лет назад открыли перечень на сайте минюста Национал-большевистской партией Эдуарда Лимонова.

Дело ФБК



Иск прокуратуры о признании ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и Штабов Алексея Навального экстремистскими организациями Мосгорсуд начинает рассматривать по существу 17 мая.

ФБК с 2011 года занимается "расследованием, раскрытием и пресечением коррупционных правонарушений в высших эшелонах власти". ФЗПГ был зарегистрирован в 2019 году в качестве запасного юрлица из-за блокировки счетов ФБК. Штабы появились в 2017 году, перед выборами президента. Они стали центрами протестной и расследовательской активности в регионах, власти отвечали на нее обысками и арестами.

Последняя массовая акция соратников Навального в легальном статусе состоялась 21 апреля 2021 года — через пять дней после обращения прокуратуры в суд с иском об экстремизме.

Что именно прокуратура считает доказательством причастности этих организаций к экстремизму — неясно. Дело слушается в закрытом режиме.

Засекреченная часть материалов, по словам адвоката Ивана Павлова, главы правозащитной группы "Команда 29", представляет собой "максимально полную хронику репрессий против Алексея Навального, его сторонников и ФБК" — с указанием дат, статей законов и имен фигурантов.

"Битва на Калке"



После решения суда о ликвидации двух фондов и запрете не являющихся юрлицами штабов Навального они займут места в девятом десятке организаций, признанных российскими судами экстремистскими.

Первой повсеместно известной структурой, попавшей в перечень минюста, была Национал-большевистская партия (НБП) Эдуарда Лимонова.

Решение о ее запрете по заявлению прокуратуры в 2007 году вынес Мосгорсуд. Формальным поводом к этому были три предупреждения о недопустимости экстремизма, вынесенные в январе, феврале и марте того же года за две акции и ряд публикаций.

"Это битва на Калке [первое серьезное сражение татаро-монголов с русскими, которое предшествовало установлению ига — Би-би-си], за НБП последуют другие партии и люди, имеющие мнение, противоречащее государственному", — цитировала в 2007 году "Газета.ру" адвоката Лимонова Сергея Беляка.

Сам Лимонов, который во время судебных слушаний называл себя духовным лидером национал-большевиков, отмечал, что решение Мосгорсуда будет иметь "большие исторические последствия" — в том числе и для его соратников.

"Теперь последует серия уголовных дел против меня и других руководителей партии. Людей будут задерживать за наличие партийного билета и выход на улицу с символикой", — говорил тогда Лимонов.

За попаданием в экстремистский список действительно последовало несколько уголовных дел против активистов. В 2010 году сторонники НБП учредили новое движение, "Другая Россия".

"Так что мы смогли это дело пережить и продолжить свою политическую активность. Но, безусловно, есть дополнительная нагрузка на активистов — возможные уголовные дела, нужно тщательно соблюдать законы, нужно делать новую организацию с другим уставом, названием и программой. Та [старая] организация уже запрещена, нельзя говорить, что ты к ней причастен, иначе можно "уехать" на довольно солидные сроки", — вспоминает в разговоре с Би-би-си один из соратников Лимонова и в прошлом пресс-секретарь НБП Александр Аверин.

Зарегистрироваться в качестве партии "Другой России" так и не удалось: сторонники запрещенной НБП получили несколько отказов от минюста и в 2019 году решили прекратить попытки.

Инглинги, держава, республика "Русь"



Вслед за признанием НБП экстремистской организацией запретный список начал пополняться религиозными группами, исповедующими неонацистские и неоязыческие взгляды.

Так, с 2006 года суды внесли в в экстремистский перечень несколько объединений, относящих себя к так называемой "Древнерусской инглиистической церкви православных староверов-инглингов"**.

"Инглиизм" — религиозное движение, основанное в начале 90-х жителем Омска Александром Хиневичем. Выпускник ПТУ Хиневич в постсоветские годы увлекался изучением паранормальных явлений, парапсихологии и НЛО. В 1992 году экзорцист зарегистрировал общину "инглингов". Ее члены называют Омск "Асгардом", а основателя Хиневича — общинным именем "Коловрат".

Прокуратура усмотрела в тексте "Славяно-арийских вед", которые ведомство считает доктриной "инглиизма", идеи расового превосходства.

"В качестве атрибута в одежде, в помещении, проведении обрядов используют солярный знак — свастику, сходную с нацистской до степени смешения; как элемент культовой практики применяют жест "вскидывание правой руки вверх", полностью идентичный фашистскому жесту приветствия", — приводятся в решении Краснодарского краевого суда доводы прокуратуры, добившейся ликвидации местной общины.

В экстремистском списке оказались и последователи "Духовно-родовой державы Русь"**. Сначала — в 2006 году — под запрет попали последователи кубанской ветви объединения. Ее приверженцы в Краснодаре были осуждены по статьям о возбуждении ненависти, самоуправстве и демонстрации нацистской символики. Спустя пять лет, в 2011 году, суд в Московской области признал экстремистской уже межрегиональное общественное объединение "Духовно-родовая держава Русь"**.

"Духовно-родовая держава Русь — это государство рода русов и славяно-ариев, воссозданное 21 марта 2000 года и включающее в себя все исторические и хронологические территории, на которых проживал род русов и славяно-ариев", — цитирует "Медиазона" лидера объединения Олега Попова — по его самоощущению, "царя православного ордынского" и "атамана".

Попов и его соратники считают решение о ликвидации "Духовно-родовой державы Русь" нелегитимным, поскольку такая организация никогда и нигде не была зарегистрирована.

С точки зрения "православного ордынского царя" он и его единомышленники строят "державу руссов и славяно-ариев". "Сюда входят все — немцы, татары, французы… Отсюда же и монархия: кого ставить во главе, не президента же, резидента мировых сил зла?" — объяснял Попов в интервью порталу "Право.ру".

О собственном государственном образовании думали и сторонники "Русской республики Русь"**: члены этой организации заявляли о неком "геноциде коренных народов" и считали необходимым по расовому признаку объединить несколько регионов в отдельную республику в составе России.

Организация появилась в 2003 году, когда два десятка мужчин, объявивших себя учредительным собранием, провозгласили "республику" на заседании в своем штабе в московском районе Кузьминки. О факте учреждения члены "РРР" уведомили ООН, Госдуму и даже ФСБ. Для сторонников идеи "Русской республики Русь" печатались собственные паспорта.

Отделения организации находились в нескольких регионах — и именно с уголовных дел в отношении местных ячеек началось преследование "РРР". Сначала в экстремистский список попала подмосковная община — в перечне минюста она значится как "Община Коренного Русского народа Щелковского района"**.

Вслед за подмосковной ячейкой последовали другие. Глава исполкома госсовета "Республики Русь" Виктор Кривов считает, что волна дел была "провокацией": "Для суда было заготовлено пять-восемь искусственно созданных общин, чтобы выставить нас в глупом и идиотском виде… Они вели себя неподобающим образом, вульгарно обсуждали низменные темы", — жаловался руководитель "Республики" в интервью Daily Storm.

В августе 2020 года Мосгорсуд признал экстремистской всю организацию.

Ультраправые: от "Русских маршей" до убийств



Еще примерно два десятка националистических объединений в экстремистском списке — это праворадикальные организации, в большом количестве появившиеся в российских городах с 90-х годов.

В перечень минюста попало несколько отделений "Русского национального единства", основанного в 1990 году Александром Баркашовым, "Славянский союз"** Дмитрия Демушкина, родившийся уже на стыке нового века в результате очередного раскола в РНЕ, "Движение против нелегальной иммиграции"** Александра Белова (Поткина), а также движение "Русские"**, которое Демушкин и Белов создали после того, как суд запретил их предыдущие организации.

Помимо структур, основанных традиционными организаторами "Русских маршей", в экстремистский список попали ультраправые структуры, члены которых были осуждены за убийства или подозревались в них.

Многочисленная неонацистская группировка "Национал-социалистическое общество"** была основана бывшим соратником Баркашева по РНЕ Дмитрием Румянцевым в 2004 году. Одновременно с нападениями на приезжих ее члены устраивали разрешенные митинги и участвовали в муниципальных выборах.

НСО признали экстремистской организацией лишь в 2010 году. А в 2011 году суд вынес приговор по делу членов московской ячейки организации "НСО-Север", которые обвинялись в десятках убийств. Пятеро из 15 фигурантов получили пожизненное заключение.

Никаких претензий к лидеру НСО Дмитрию Румянцеву за прошедшие с запрета организации 11 лет у правоохранительной системы не возникло. "Лидер НСО Дмитрий Румянцев дал показания на участников НСО "Север" и своего бывшего соратника Максима "Тесака" Марцинкевича и таким образом избежал тюрьмы", — утверждало издание The Insider.

Организация Марцинкевича "Формат-18"** тоже внесена в список структур, признанных экстремистскими. Объединивший скинхедов "Формат-18" в нулевые годы публиковал на одноименной платформе видеозаписи как с постановочными, так и с реальными нападениями на иностранцев и антифашистов.

В декабре 2010 года суд признал "Формат-18" экстремистской организацией и запретил ее деятельность. Это произошло за несколько дней до освобождения Тесака из колонии, где тот отбывал срок по делу о возбуждении вражды и ненависти.

В сентябре 2020 года Марцинкевича нашли мертвым в камере челябинского СИЗО. По официальной версии, причиной смерти стало самоубийство. Адвокат и близкие Марцинкевича заявляли о явных следах пыток на теле Тесака.

Следственный комитет настаивает, что незадолго до смерти Марцинкевич признался в двух двойных убийствах. В одной из посмертных записок, оставленных, по данным телеграм-канала "Baza", неонацистом, он сообщает сторонникам, что дал показания об убийствах.

Иртыш Ultras, Автоград Крю и кировский клуб болельщиков



Шесть пунктов в экстремистском списке — это футбольные фанатские группировки. Первой из них в перечень в 2013 году попала Кировская региональная общественная организация "Клуб болельщиков футбольного клуба "Динамо" Киров".

Поводом стала демонстрация нацистской символики на странице объединения во "ВКонтакте", где были представлены "запрещенные к распространению экстремистские материалы, а также фотоснимки и видеозаписи с изображением нацистской символики и людей, демонстрирующих нацистское приветствие".

Кроме того, у лидера кировских фанатов нашли печать, сходную "до степени смешения с символикой, используемой рядом воинских соединений гитлеровской Германии с 1942 г. по 1945 г". В июле 2013 года Кировский областной суд ликвидировал "Клуб болельщиков", а минюст внес организацию в экстремистский список.

Неприятности лидера болельщиков кировского "Динамо", Александра Замятина, на этом не кончились. С весны 2014 года он и его соратники активно поддерживали с трибун Украину в конфликте на востоке страны, скандируя лозунги "Слава Украине" и "Русские и украинцы — братья навек".

По мнению правозащитников из центра "Мемориал", это и стало настоящей причиной возбуждения уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации. По версии следствия, он продолжал размещать разнообразные материалы экстремистской направленности на странице "Клуба болельщиков", а также принимал участие в "Русских маршах". Главным доказательством стали две фотографии с "нацистской атрибутикой и символикой", а свидетели на процессе были засекречены. В итоге Александра Замятина приговорили к двум годам колонии общего режима.

Следующим этапом для включения фанатских группировок в экстремистский список стал чемпионат мира по футболу 2018 года. 17 апреля 2018 году генпрокурор Юрий Чайка в докладе Совету Федерации сообщил, что в Самаре "пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года". По версии следствия, к этому была причастна группировка T.O.Y.S. (The Opposition Young Supporters).

Тогда же объединение решением Советского районного суда Самары запретили и внесли в список, а осенью приговор был вынесен лидеру T.O.Y.S. Евгению Гаврилову. Его обвинили в создании экстремистского сообщества, публичном возбуждении ненависти и призывов к экстремистской деятельности. Гаврилова с 2014 года неоднократно судили за нападения на уроженцев кавказских республик и за демонстрацию нацистской символики на трибуне.

Во время процесса 2017 года следствие обращало также внимание на его татуировки, "которые весьма красноречиво свидетельствуют о его отношении к межнациональному вопросу", отмечало издание "Волга. Ньюс". На суде в 2017 году Гаврилов полностью признал свою вину и был приговорен к 6,5 годам условно с четырехлетним испытательным сроком и запретом посещения футбольных матчей.

Уже в 2018 году в список попали еще две группировки. 28 мая Бугульминский городской суд Республики Татарстан признал экстремистским объединение "Сектор 16", оно же "С-16" и "Bugulma Ultras". Группировка, по данным следствия, включала в себя от 10 до 50 человек, нарушала общественный порядок во время матчей любительского клуба "Бугульма-Рунако" и пропагандировала неонацистскую идеологию.

К моменту запрета лидер местных фанатов только вышел из колонии, куда он попал за рисование свастики на стенах, а его соратник продолжал отбывать десятилетний срок за двойное убийство — бездомных мужчины и женщины. Вторая группировка, тульское "Поколение"**, объединяющая местных фанатов московского "Спартака", была запрещена 14 июня 2018 года, в день открытия чемпионата мира по футболу.

В 2019 году в суде Набережных Челнов рассматривалось дело объединения "Автоград Крю" (оно же "Autograd Crew", "Kamaz Ultras", "Blue White Crew"). Прокурор города, перечисляя признаки экстремистского характера группировки фанатов местного "КАМАЗа" (выступает во второй лиге), отметил "особый стиль одежды" — черные шорты и футболки и "специфические татуировки". На стадионах, утверждало следствие, фанаты разворачивали неоднозначные баннеры и изображение коловрата.

Также тревогу прокурора вызвал лозунг "Где родился, там и пригодился", плакаты с числом 88 и практика "забивонов" — то есть заранее спланированных драк с фанатами других клубов. "Автоград Крю" припомнили и прежние преступления — в 2010 году два члена челнинского движения попали в колонию за избиение граждан Таджикистана. Результат — признание объединения экстремистским.

Последнее на сегодняшний день запрещенное объединение футбольных фанатов — омский "Иртыш Ultras" (оно же "Irtysh ultras", "Brutal Jokers" и "Fluss Geboren" (Рожденные рекой — нем.). Группировка была признана экстремистской 27 ноября 2020 года. Следователи заявили, что движение состоит из 26 участников ультраправых взглядов.

Об их идеологии рассказано подробнее, чем в других случаях: фанаты "Иртыша", по данным следствия, отвергали службу в российской армии, ежегодно 20 апреля праздновали день рождения Адольфа Гитлера и скорбели в дни смерти различных неонацистов. В суде перечислили предыдущие судимости участников "Иртыш Ультрас", упомянули их драки с другими фанатами и использование нацистской символики.

В решении суда указано, что "действия участников объединения, в сущности, направлены не на поддержку футбольного клуба "Иртыш" и пропаганду здорового образа жизни, напротив, они негативно влияют как на самих членов, так и других болельщиков ФК "Иртыш", способствуют совершению преступлений и административных правонарушений, в том числе экстремистской направленности".

Исламская часть



Часть экстремистского списка — это различные исламские религиозные организации. Первой из них стало турецкое религиозное сообщество "Нурджулар", решение по которой Верховный суд вынес еще в 2008 году. Задержания предполагаемых членов запрещенного объединения и суды над ними происходят в России до сих пор.

Изначально "Нурджулар", проповедующее идеи ислама суннитского направления, возникло в годы после Первой мировой войны и связано с именем турецкого теолога курдского происхождения Саида Нурси. Во времена Кемаля Ататюрка движение было под запретом, пока в середине XX века парламент не легализовал его.

В России борьба с "Нурджулар" ведется с начала 2000-х. В 2002 году ФСБ отчиталась о том, что ей удалось пресечь деятельность последователей организации, которая "решала широкий спектр задач в интересах разведки".

С помощью членов "Нурджулар" в России, заявлял экс-директор ФСБ Николай Патрушев, "осуществлялся сбор информации о происходящих на Северном Кавказе процессах, велась пантюркская и панисламистская обработка российской молодежи, изучались кандидаты на вербовку в целях формирования протурецкого лобби в местных властных структурах". Функционеры "Нурджулара", утверждала ФСБ, были в контакте с турецкими организациями, помогающими бандформированиям на Кавказе.

Вслед за этим началась череда уголовных дел, открытых против предполагаемых сторонников объединения преимущественно в Татарстане. В 2006 прокуратура республики обратилась в суд с требованием признать экстремистскими книги Саида Нурси. Совет муфтиев России тогда предоставил экспертизу, в которой говорилось, что труды Нурси не призывают к насилию и религиозной вражде. Но суд встал на сторону прокуратуры и в 2007 году признал книги экстремистской литературой, а еще через год в экстремистский список попало все движение.

Есть в перечне минюста и гораздо более молодые организации. В 2013 году районный суд Казани признал экстремистской религиозную группу "Файзрахманисты". Свое название она получила по имени основателя — уроженца Башкирии Файзрахмана Сатарова, приехавшего в Казань в 1960-е годы.

В начале 2000-х Сатаров создал собственную секту, которая располагалась в казанском поселке Торфяной на участке, приобретенном мужчиной якобы под строительство медресе, сообщал "Коммерсант". Как пишет издание, Сатаров рассказывал последователям, что видит вещие сны, записывал их и ограничивал круг чтения своих воспитанников этими записями и Кораном.

За год до признания группы экстремистской в домах общины прошли обыски, из некоторых семей были изъяты дети. В отношении нескольких членов общины были возбуждены дела о самоуправстве и жестоком обращении с детьми.

Наравне с ними оказалась в списке экстремистских организаций и религиозная группа "Мечеть Мирмамеда" — община в небольшом городе Чапаевск Самарской области.

В 2016 году имам чапаевской мечети Ильгар Гусейнов был дважды оштрафован по статье о распространении экстремистских материалов. В первый раз — за распространение в соцсетях фильма "Чудеса Корана", который по мнению экспертов центра "Сова", "был признан экстремистским неправомерно". Второй раз — за найденную в мечети книгу "Крепость мусульманина". Книга, "разные издания которой уже не раз запрещались российскими судами, представляет собой сборник молитв на разные случаи жизни и, с нашей точки зрения, не содержит никаких признаков экстремизма", — говорится на сайте "Совы".

Решение о запрете деятельности "Мечети Мирмамеда" суд вынес на основани того, что в течении года после вынесения предупреждения правоохранительные органы обнаружили новые нарушения. Местная мусульманская община пыталась оспорить признание сообщества экстремистским, но успеха не добилась.

После Крыма: Меджлис и националисты



Украинский переворот 2014 года и аннексия Крыма пополнили перечень минюста шестью новыми пунктами.

В 2016 году Верховный суд Крыма по иску бывшего прокурора полуострова и нынешнего депутата Госдумы Натальи Поклонской признал экстремистским Меджлис крымскотатарского народа.

Преследования крымских татар начались после присоединения Крыма к России: многие из них открыто выступали против этого события в 2014 году. На уехавших в Киев лидеров организации завели уголовные дела, а оставшиеся в своих домах сторонники подверглись масштабному давлению.

По данным правозащитников, только в первые три года после оккупации полуострова российскими силами в Крыму были зафиксированы десятки случаев похищений нелояльных Москве жителей. Существенная часть из них — крымскотатарские активисты. Авторы доклада "КрымSOS", которые в 2017 году опубликовали исследование об исчезновениях людей на полуострове, связывали эти преступления с российскими силовиками и подконтрольными им группировками.

Запрет и признание экстремистским Меджлиса открыл дорогу к преследованию его членов по экстремистским статьям. Уголовные дела против активистов возбуждались и по обвинениям в терроризме. Через обыски, административные штрафы и аресты прошли сотни человек.

Еще пять появившихся в экстремистском списке после кризиса 2014 года организаций — украинские националистические движения и партии.

В 2014 году в перечне оказались преобразованное в партию праворадикальное движение "Правый сектор"** и "УНА-УНСО"**, на базе которого был создан "Правый сектор". Тем же решением Верховный суд запретил деятельность и признал экстремистской партию "Свобода"**. Незадолго до этого Следственный комитет завел на ее лидера Олега Тягнибока и нескольких других националистов дело об участии в банде: по версии СК, они участвовали в боях с федеральными войсками в Чечне.

Кроме того, экстремистскими были признаны организации "Украинская повстанческая армия"**, формирования которой в годы Великой отечественной войны действовали на территории Украины против советских войск, и "Тризуб им. Степана Бандеры"** бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Процесс по признанию пяти праворадикальных организаций экстремистскими проходил в Верховном суде в закрытом режиме из-за грифа "секретно" на материалах дела.

Экстремистская организация со 170 тысячами последователей

В 2017 году под запрет попали "Свидетели Иеговы"** — международная религиозная организация примерно с 8 миллионами последователей в мире. В России до решения Верховного суда членами общин "Свидетелей Иеговы" себя считали около 170 тысяч человек.

Центры организации открыты в 240 странах мира. Помимо России запрет на деятельность "Свидетелей Иеговы" наложили власти примерно 30 государств — в их числе Китай, Северная Корея, Иран и Ирак, посчитала "Медуза"*.

Преследование этих религиозных общин в России началось задолго до решения Верховного суда. С 2009 года региональные суды признавали экстремистской литературу, изымаемую в местных отделениях. В том же году была ликвидирована община "Свидетелей Иеговы" в Таганроге: среди верующих был сотрудник спецслужб, который записывал собрания.

Записи впоследствии легли в основу уголовного дела против членов общины: 16 человек обвинили в экстремистской деятельности. Большинство из них получили в качестве наказания штрафы, несколько человек — условные сроки. В религиозной организации считают, что таганрогское дело было прообразом того, что спустя годы произошло со "Свидетелями" в России, отмечает "Медуза"*.

20 апреля 2017 года Верховный суд ликвидировал управленческий центр и все 395 местных отделений и признал организацию экстремистской. В минюсте посчитали, что работа "Свидетелей Иеговы" порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности.

"Проводилась экспертиза информационных брошюр "Свидетелей Иеговы", и специалисты пришли к выводу, что содержащаяся в них информация представляет угрозу для здоровья", — сказала на заседании суда представитель министерства Светлана Борисова. В частности во время слушаний сторона властей указывала на практику отказа от переливания крови в случае необходимости, которой придерживаются последователи "Свидетелей Иеговы".

Запрет Верховного суда стал началом широкомасштабной кампании уголовного преследования членов общин из разных регионов.

"Мы должны одинаково относиться к представителям всех религий — это правда, но все-таки учитывать страну и общество, в котором мы живем, тоже нужно. Это совсем не значит, что мы представителей религиозных сообществ должны зачислять в какие-то там деструктивные… организации… "Свидетели Иеговы" тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не понимаю", — заявил спустя несколько месяцев в декабре 2018 года Владимир Путин.

Тем не менее в разных регионах России продолжаются аресты и выносятся приговоры с реальными сроками заключения по делам последователей организации. Среди последних — задержание в начале мая 2021 года двух человек в Кемеровской области и приговор жителю Кубани, который в конце марта получил три года колонии за интернет-проповеди.

АУЕ**: экстремисты с неизвестными создателями и неясной структурой

Самое загадочное решение о пополнении списка экстремистских организаций Верховный суд принял в августе 2020 года.

Заседание по иску Генпрокуратуры, требовавшей запретить и ликвидировать АУЕ**, проходило в закрытом режиме, подробности слушаний не известны.

"В судебном заседании установлено, что АУЕ является хорошо структурированной и управляемой организацией — молодежным движением экстремистской направленности. В рамках движения и в его интересах участниками АУЕ совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки", — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры по итогам рассмотрения иска в Верховном суде.

О каких именно массовых беспорядках и экстремистских правонарушениях идет речь, кого стоит считать создателем организации и как много у нее последователей, ведомство уточнять не стало. Нет ясности и в том, как именно называется запрещенная с 2020 года организация. Генпрокуратура расшифровывает АУЕ как "Арестантское уголовное единство".

Но это не единственно возможный вариант. Другая версия фигурирует как минимум в 116 постановлениях судов, которые по требованию прокуратуры блокировали информацию с упоминанием АУЕ.

"Распространение идеологии АУЕ (название которого расшифровывается как "Арестантское уркаганское единство", также встречается трактовка — "Арестантский уклад един") создает угрозу Конституционному строю Российской Федерации, поскольку пропагандирует "философию воров в законе и тюремные понятия", ставя их выше законодательства Российской Федерации", — такая формулировка впервые появилась в 2017 году в решении Баймакского райсуда Башкортостана и за три года дословно скопирована другими судами разных регионов.

Кто размещал информацию с АУЕ, суды при блокировке не выясняют. Понять это можно только из опубликованных ими ссылок на интернет-адреса. Например, в постановлении Воронежского районного суда 2019 года говорится о блокировке статьи о тюремной иерархии на сайте "Луркоморье".

В список минюста попали все возможные трактовки аббревиатуры.

При этом по данным базы судебных актов Sudact.ru, на признание АУЕ экстремистским движением и его запрете суды до сих пор ссылались всего лишь в двух решениях о блокировке информации в интернете.

Ни одного приговора по уголовной статье об организации или участии в АУЕ как экстремистской организации Би-би-си найти не удалось.

Но суды еще до внесения АУЕ в этот перечень при вынесении приговоров по другим статьям учитывали причастность подсудимого к АУЕ — например, в 2019 году суд, вынося приговор за кражу и драку, учел, что "по представленной в суд информации отдела ФСБ в Димитровграде Тожов является активным участником интернет-движения АУЕ , противопоставляющим себя органам власти и управления, распространяющим воровскую идеологию в молодежной среде".

"Признать экстремистами всех, кто не согласен с Кремлем"



Еще до признания ФБК и штабов экстремистскими организациями прокуратура добилась фактической приостановки деятельности этих структур. Они не могут публиковать материалы в интернете, организовывать митинги, пользоваться банковскими вкладами.

"Сохранение штабов в нынешнем виде невозможно, — признал глава штабов Леонид Волков, — оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг… Мы официально распускаем сеть штабов Навального".

Из материалов дела об экстремизме адвокаты узнали, что против Навального, Волкова и главы ФБК Ивана Жданова уже заведено новое уголовное дело — по части 2 статьи 239 УК — создание или руководство НКО, деятельность которого сопряжена с побуждением к противоправным действиям.

Сейчас защита обжалует решения о временных запретах в апелляции и одновременно добивается рассекречивания всех материалов дела.

Аналогичные иски уже рассматривались в закрытом режиме -- это не прецедент, напоминает руководитель международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев. Закрытым было даже "дело о в общем не существующей в реальности группировке "АУЕ"**", говорит он. "Прецедентом же является то, что абсолютно легитимную гражданскую организацию пытаются закрыть по абсолютно неуместным и неправомерным основаниям", — рассуждает юрист о деле сторонников Навального.

Минюст может включить организации в реестр практически мгновенно, как только получит бумагу из суда о вступлении решения в силу. С этого момента они действительно станут запрещенными, а продолжение их деятельности — уголовно наказуемым и для участников, и для тех, кто переводит организации деньги, сказал Би-би-си директор информационно-аналитического центра "Сова" (признан в России иностранным агентом) Александр Верховский.

Тем, кого заподозрят в организации деятельности попавшего в экстремистский список объединения, может грозить до 10 лет лишения свободы. За участие в нем закон предусматривает наказание до шести лет в колонии, за вербовку и вовлечение — срок до восьми лет.

Это разные статьи УК, по ним привлекать очень легко, поскольку там формальный состав преступления, не надо ничего доказывать, кроме участия или перевода денег, объясняет Верховский. В каком масштабе это будет применяться, сказать заранее сложно, активистов у Навального очень много, говорит он.

Доказывать, что и сам Навальный, сидя в колонии, участвует в деятельности запрещенной организации, будет сложнее, отмечает Верховский. "Это довольно экзотическая ситуация, но были случаи, когда люди вели или предположительно вели агитацию за свою запрещенную организацию, уже находясь в заключении, и их в таких случаях можно было привлечь", — говорит он.

Практика уголовного преследования конкретных лиц по этим статьям уже сложилась: в частности тюремные сроки после внесения организации в экстремистский список получали последователи "Свидетелей Иеговы" и запрещенной "Национал-большевистской партии".

"За последние три года 252 участника "Свидетелей Иеговы" побывали под стражей, в их жилищах прошло 1416 обысков. 463 из них предъявлены обвинения, 79 осуждены, в том числе 11 находятся в колониях", — писал в своем телеграм-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Не менее серьезными окажутся и политические последствия включения организации в "экстремистский" перечень. Госдума в ближайшее время собирается принять новый закон, запрещающий становиться ее депутатами всем, кто "был причастен" к деятельности таких организаций. При этом запрету предлагается придать обратную силу — баллотироваться не смогут даже граждане, которые имели отношение к таким организациям в то время, когда они запрещены не были.

Впрочем, срок давности участия в такой организации ограничен тремя годами до ее включения в "экстремистский" перечень. Например, бывшему "лимоновцу", а теперь сопредседателю партии "Справедливая Россия" Захару Прилепину запрет баллотироваться в Думу не угрожает. По сути, он касается только стронников Навального.

Юристы считают законопроект неконституционным. По прогнозу соратника Алексея Навального Леонида Волкова, под его действие могут попасть более 200 тысяч человек, которые работали в команде Навального или помогали ей.

По словам эксперта по конституционному праву Ильи Шаблинского, их таким образом превращают в "лишенцев" — по аналогии с практикой столетней давности, когда некоторые категории граждан по Конституциям РСФСР 1918 и 1925 годов были лишены избирательных прав. Законопроект, по мнению юриста, рассчитан на то, чтобы не допустить в Госдуму никого из критиков власти. "Это не право, а возведенная в закон ненависть", — говорит он.

"Фактически Кремль потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен", — отреагировали на иск прокуратуры в совместном заявлении главы ФБК Иван Жданов и руководитель штабов Навального Леонид Волков.