Лингвист рассказал о появлении новых слов в русском языке из-за пандемии
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Пандемия коронавируса привела к появлению новых слов в русском языке. Об этом изданию Nation News рассказал лингвист, доктор филологических наук Максим Кронгауз.

По его словам, все новые слова сгруппировались по нескольким направлениям. Первое — это административная и медицинская терминология. Эти группы пополнились такими терминами, как "коронавирус", "ковид", "карантин", "самоизоляция", "социальная дистанция".

Некоторые из этих терминов существовали и раньше, однако они не были так широко известны, уточнил Кронгауз. Разговорная речь также пополнилась новыми словами: "корона", "удаленка", "шашлычники" и глаголом "зумить".

По мнению лингвиста, некоторые из этих слов останутся в языке надолго.

"Могут остаться слова, связанные с приложением ZOOM, если этот инструмент у нас останется. Слов "коронавирус" и "ковид" мы будем бояться, и они сохранятся как слова, пугающие нас и характеризующие период", — заключил он.

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Gazeta.ru

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Gazeta.ru
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