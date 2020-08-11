Линкявичюс: Светлана Тихановская в Литве

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская прибыла в Литву и сейчас в безопасности, сообщил BNS во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

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"Она прибыла в Литву и в настоящее время в безопасности", — сообщил BNS министр.



В понедельник Тихановская отказалась признавать победу в выборах Александра Лукашенко. Она объявила себя победителем выборов и призвала к передаче власти. В Беларуси несколько ночей продолжаются акции протеста против фальсификации результатов выборов.

Учительница английского языка 37-летняя Тихановская решила участвовать в президентских выборах после ареста мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. В случае победы она обещала провести новые, свободные выборы.

На минувшей неделе также было арестовано немало членов ее предвыборного штаба.

Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Об этом рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, сообщил Telegram-канал TUT.BY новости.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы.

Сейчас у нас две задачи: защитить наш выбор и остановить кровопролитие. Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях", - сказала Ковалькова.