Литовский путешественник решил переплыть океан на весельной лодке
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Литовец Ауримас Валуявичюс решил пересечь Атлантический океан на одноместной весельной лодке. Ранним утром 26 декабря путешественник покинул берега Испании и отправился в 10-е и одновременно самое большое путешествие в своей жизни Lituanica powered by Audimas, сообщает Delfi.lt.

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Он надеется пересечь океан за 110 дней, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник станет частью истории — первым литовцем и третьим человеком в мире, прошедшим такой маршрут.

После более чем двухлетней подготовки к историческому и в то же время рекордному путешествию Валуявичюсу понадобилось еще 36 дней, говорится в пресс-релизе. Так долго путешественник в Испании ждал подходящих погодных условий, которые позволили бы ему начать первое в истории Литвы плавание через Атлантический океан на одноместной весельной лодке.

"Ожидание было долгим, но я не мог ничего изменить — мать-природа здесь строит планы, с ней не поспоришь, так что все, что тебе нужно сделать, — это набраться терпения. Но ожидание закончилось: мне не терпится поскорее начать плавание — за все это время энтузиазм никуда не испарился, а только прибавился", — поделился своими мыслями Валуявичюс.

Следить за путешествием Ауримаса Валуявичюса в режиме реального времени можно здесь.

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