Преподаватель из Каунаса узнал, что его подозревают в совершении военных преступлений и отмывании денег. Поскольку его имя совпадало с именем премьер-министра самопровозглашенной ЛНР, литовский банк решил применить санкции Евросоюза, сообщает LNK Žinios. Теперь мужчина вынужден объяснять финансовым учреждениям, что не является пророссийским деятелем из Луганска.

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39-летний Сергей Козлов родился и вырос в Каунасе, работает в этом городе учителем русского языка. Этим летом мужчина заметил, что ему перестала приходить зарплата. Выяснилось, что переводы были остановлены банком — житель Каунаса начал выяснять, почему были остановлены трансферы.

"Мне сказали, что я террорист, как бы смешно это ни звучало, но это уже не смешно, у меня фамилия и имя такие же, как у премьер-министра непризнанной Луганской республики", — заявил Козлов, попавший в незавидную ситуацию.

Премьер-министр самопровозглашенной Луганской народной республики включен в санкционные списки Евросоюза из-за подозрений в военных преступлениях и отмывании денег, к нему применены финансовые санкции ЕС, ограничены финансовые операции, банковские счета и переводы.

Козлова удивило, что такая ошибка вообще могла произойти в банке. "Он руководит республикой, которую никто в мире не признает, кроме Путина. Я посмотрел на него — он на пенсии, намного старше, у нас мало общего друг с другом, он выглядит совсем иначе", — пояснил мужчина.

Беды каунасского педагога не ограничились невыплатой зарплаты. Из-за совпадения его имени и фамилии с "преступником" блокируются любые денежные операции учителя. "Я не могу ничего покупать онлайн, если я покупаю, я должен доказать, что я не тот человек, а литовец, родившийся в Каунасе. Я подстриг собаку, сделал перевод, парикмахер говорит, что получил сообщение из банка о том, что я террорист", — пожаловался Козлов.

Оказывается, он был не единственным, кто столкнулся с той же проблемой. Житель Каунаса связался со своим тезкой в ​​Вильнюсе. "У него такие же проблемы, с его места работы приходилось присылать в банк справки о том, что он не тот террорист, за которого его принимают", — рассказал Козлов.

По словам эксперта по кибербезопасности, такая блокировка показывает, что санкции работают, и совпадений в Литве не так много. С такими проблемами часто сталкиваются туристы. "Случаев, когда есть совпадение, в Литве немного. У нас есть туристы, к которым применяются санкции при пересечении границы", — сказал Марюс Парещюс, руководитель отдела кибербезопасности KPMG.

По словам представителя Ассоциации литовских банков Валерии Кигулене, денежные операции Козлова были заблокированы даже банком, с которым у него заключен договор, в связи с тем, что международные санкции имеют приоритет над другими обязательствами. "Главное в этом плане — ограничения, установленные в санкциях, названные лица. Фильтр активирован", — заявила Кигулене.

По мнению экспертов по защите данных, банковские переводы стали ошибочно блокироваться из-за бюрократии. Если работает защита личных данных, ими полноценно не делятся даже между учреждениями, которые выполняют санкции. "В санкционных пакетах нет полных данных. Есть дата рождения, бывает несколько дат", — сказал Домантас Чюлде, глава Idenfy.

Сергей Козлов из Каунаса чувствует себя неуверенно, так как из-за такого совпадения, особенно сейчас, когда война в Украине еще продолжается, его могут преследовать и дальше. "Скорее всего, мой телефон тоже отслеживается или что-то еще, может, спецслужбы отслеживают, но я обычный учитель в Каунасе. Я никому ничего не сделал", — сказал он.

"Если человек находится в санкционном списке из-за совпадения имени и фамилии, ему следует обратиться в центр МВД, получить подтверждение, что он не разыскивается", — советует Парещюс из KPMG.