Литва: армия будет участвовать в охране мест расселения мигрантов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Литовская армия в ближайшее время будет участвовать в охране мест, где расселяют незаконных мигрантов, утверждает министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

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"Мы получили новую просьбу, я думаю, что мы ее точно учтем. Министерство внутренних дел обратилось с тем, чтобы армия поспособствовала охране мест временного расселения мигрантов и контроля над ними" — сказал министр журналистам в среду.

По предварительным данным, за минувшие сутки литовские пограничники задержали 171 нелегального мигранта, незаконно пересекшего границу Беларуси с Литвой.

Это максимальное количество задержанных нелегальных мигрантов за сутки в этом году, общее количество таких задержанных в этом году превысило 3 тысячи.

Из 171 задержанного во вторник все представились гражданами Ирака, либо имели документы граждан этой страны.

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LETA

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