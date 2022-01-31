Литва больше не будет пропускать грузы из Беларуси. Лукашенко пригрозил ответными мерами

Александр Лукашенко поручил правительству в случае необходимости принять в отношении Литвы ряд ответных мер, если она откажется пропускать грузы из Беларуси. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Романом Головченко, а также руководителями "Беларуськалия" и БКК. Об этом пишет Delfi.lt со ссылкой на агентство БЕЛТА.

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"Если, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович, значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы. Я просто хочу, чтобы литовцы понимали. Сейчас острые вопросы эти, хватаются за все и начинают меня обвинять. Я еще раз хочу подчеркнуть: мы не инициируем никаких там процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно", — пояснил Лукашенко.

В ночь с понедельника, 31 января, на вторник, 1 февраля, будет прекращен транзит грузов "Беларуськалия" через Литву — от белорусской границы до Клайпедского порта. Обычно через Литву проходит около 6-7 грузовых составов — это примерно 5000 тонн удобрений.

Как заявил Лукашенко, несмотря на возможность принятия ответных мер в отношении Литвы и других стран, Беларусь готова вести переговоры о транзите грузов. Однако политик не уточнил, в чем заключаются ответные меры.

"Мы готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются. А народы Литвы, Польши и других государств должны понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы", — указал Лукашенко.

Последний грузовой состав с калийными удобрениями должен был прибыть в Литву в 31 около 19-20 часов, чтобы добраться до Клайпедского порта до полуночи, сообщил BNS представитель Литовской железной дороги Мантас Дубаускас.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что юристы достаточно тщательно оценили риски расторжения договора Литовских железных дорог с "Беларуськалием". По ее словам, юристы проанализировали все возможные последствия.

Рост транзита удобрений через Литву продолжался более 10 лет — в последние годы он составлял около 11 млн тонн и приносил десятки миллионов евро в доходах "Литовским железным дорогам" (ЛЖД), терминалу насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas), который частично контролируется "Беларуськалием", и Клайпедскому государственному морскому порту. Транзит был приостановлен санкциями США.

В минувшее воскресенье "Беларуськалий" обжаловал в Вильнюсском окружном административном суде постановление правительства Литвы, согласно которому ЛЖД было указано расторгнуть долгосрочный контракт с "Беларуськалием" с 1 февраля. Предприятие требует отменить решение правительства от 12 января и решение комиссии по проверке сделок стратегических компаний, которое было принято 21 декабря 2021 года.