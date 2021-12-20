Литва готова передать летальное оружие Украине в связи с ситуацией на границе
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Литва готова передать Украине летальное оружие, потому что Россия сконцентрировала у ее границ десятки тысяч военных, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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"Необходимо поддерживать Украину всеми средствами, Литва готова сделать это, включая и передачу Украине летального оружия", - сказал в воскресенье министр обороны в Рукле.

Он не конкретизировал, какое вооружение Литва передаст Украине.

"Сейчас я не отвечу конкретно, это дело многостороннего соглашения, потому что включается несколько государств, не только передающее и получающее государство, но и государство-производитель и поставщик", - заявил Анушаускас.

О готовности Литвы передать Украине летальное оружие Анушаускас заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристина Ламбрехт, прибывшей посетить военных своей страны в Рукле.

Это первый ее визит за рубеж после того, как в декабре приступило к работе новое правительство Германии во главе с левыми.

Визит проходит в условиях царящей в Центральной и Восточной Европе напряженности из-за России. Она в последнее время стянула около ста тысяч военнослужащих к границе с Украиной.

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