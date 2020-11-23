Литва и Эстония в лидерах Европы по объемам тестирования на Covid-19

Литва входит в число европейских государств, лидирующих по объемам тестирования на Covid-19, сообщает Министерство здравоохранения Литвы со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

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Литва входит в категорию государств, где количество сделанных тестов в период 9-15 ноября на 100 тысяч жителей составляло от 2500 до 4999. Из трех стран Балтии в эту же категорию попала Эстония, в Латвии объемы тестирования составляли 1000-2499 тестов на 100 тыс. жителей.

По данным Национальной лаборатории по надзору за здравоохранением, в Литве к понедельнику в общей сложности было сделано 1, 267 млн тестов на коронавирус.