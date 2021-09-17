На этой неделе в Литве введены строгие ограничения, в том числе для посещения торговых центров надо предъявить ковид-сертификат, который в соседнем государстве именуют "паспортом возможностей". Отдельные нарушители пытаются предъявить чужие документы. Как результат иностранцу грозит штраф до 5 000 евро, а местному жителю — тюремный срок до 6 лет, пишет литовский портал Delfi.

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Так, сообщение о 49-летнем мужчине, который воспользовался чужим ковид-сертификатом, чтобы попасть в ТЦ Maxima в Вильнюсе, поступило в среду (15 сентября), в 10.15 чоасов. "Сотрудник охраны, установивший нарушение, объяснил прибывшим полицейским, что в магазин зашел мужчина восточной внешности, который показал QR-код на телефоне. Однако у сотрудника охраны вызвали подозрения литовские имя и фамилия под QR-кодом.

Задержанный иностранец объяснил, что у него есть свой ковид-сертификат на другом телефоне, а литовский он сфотографировал за день до того, на месте работы в строительном вагончике — это QR-код прораба, который оставил свой ковид-сертификат на рабочем столе", — говорится в сообщении.

Как сообщает полиция, во время следствия прораб указал, что оставил свой ковид-сертификат на столе, не подумав, что кто-то может сфотографировать его и воспользоваться им. Во 2-м комиссариате полиции Вильнюса было начато досудебное расследование о хищении печати или документа или использовании похищенной печати или документа, которое по прошествии менее чем суток было завершено уголовным приказом.

Прокурор 1-го отдела Вильнюсской участковой прокуратуры Вильнюсской окружной прокуратуры обратился в суд с предложением назначить иностранному гражданину за это преступление штраф в размере 100 прожиточных минимумов — 5000 евро.

Кроме того, полиция задержала мужчину (1979 г.р.), который пытался пройти в торговый центр с чужим "паспортом возможностей". Инцидент произошел также в Вильнюсе. По словам, охранников магазина, информация в "паспорте возможностей" не совпали с его личными данными подозреваемого. Он был доставлен в полицию.

Начато расследование по факту похищения чужого документа и его использования. Подозреваемому грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.