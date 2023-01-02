Литва купит у Франции гаубицы Caesar Mark II
Foto: United States Army

Литва планирует приобрести у Франции 155-мм самоходные колесные гаубицы нового поколения Caesar Mark II. Договоренность предусматривает закупку 18 орудий, сообщает ELTA.

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"Анализируя ход войны в Украине, мы видим необходимость усиления непосредственной огневой поддержки литовской армии, — заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас. — Литва продолжает оказывать Украине постоянную военную поддержку военной техникой, поэтому нам также необходимо восстанавливать наши возможности. Именно поэтому было принято решение приобрести артиллерийские системы нового поколения Caesar Mark II, которые будут универсальными и адаптированными к различным артиллерийским задачам".

На весь проект разработки и приобретения артиллерийских систем Caesar Mark II Министерство обороны планирует выделить около 110-150 млн. евро. Срок поставки гаубиц Литовской армии — 2027 год. Новейшими артиллерийскими системами будет обеспечен Артиллерийский батальон им. бригадного генерала Мотеюса Пячюлениса Пехотной бригады "Жемайтия" Литовской армии. Они заменят 105-мм буксируемые гаубицы, которые уже не отвечают требованиям современной боевой мобильности и огневой мощи.

Артиллерийскую систему Caesar в настоящее время используют или намерены Бельгия, Чехия, Дания и Франция.

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