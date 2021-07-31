Литва: на полигоне поселят 800 нелегальных мигрантов; власти пригнали БТРы и водяную пушку

В Литве усугубляется кризис мигрантов. На полигон в Руднинкай доставили водяную пушку и БТРы. Об этом BNS информировала пресс-секретарь главы МВД Лина Лауринайтите-Григене.

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По ее словам, это делают из тактических и превентивных соображений. "Водяная пушка и пара БТР — превентивные, тактические средства, предусмотренные стражами порядка. В лагерях такого типа это обычное дело", — сказала представитель министра.

На полигоне в Руднинкай планируется поселить 800 нелегальных мигрантов, первые 380 из них в четверг были доставлены на место, сообщило Министерство внутренних дел (МВД) Литвы.

Министерство также успокаивает местных жителей тем, что мигрантов будут привозить постепенно, учитывая ситуацию в сфере безопасности, в городе будут усилены полицейские отряды.

"Мы общались с представителями жителей, я заверил, что у нас есть планы поселить на полигоне около 800 мигрантов. Я сказал, что их начнут свозить сюда в ближайшее время и постепенно, чтобы оценить ситуацию в сфере безопасности в этом населенном пункте", — цитируются в пресс-релизе слова встретившегося с местными жителями вице-министра Виталия Дмитреева.

"Мы понимаем беспокойство людей, однако делаем все возможное, чтобы его было меньше. Мы постоянно общаемся с местными жителями, старостой Рудникай, будем предоставлять всю информацию, советоваться, искать общие решения", — заверил вице-министр.

Министерство отмечает, что мигрантов постоянно охраняет Служба общественной безопасности, в городе усиливаются полицейские патрули. В пятницу на организованной в сейме пресс-конференции жители Руднинкай отметили, что не чувствуют себя в безопасности в связи с тем, что на полигоне размещают нелегальных мигрантов. Они просили у властей позаботиться об освещении городка, раздаче пожилым людям кнопок помощи, обеспечения их мобильной связью, требовали, чтобы вся территория, где будут поселены мигранты, была огорожена.

Ранее на этой неделе, в понедельник вечером, несколько протестующих против поселения в Руднинкай мигрантов, блокировали дорогу на полигон. Полиции пришлось оттеснять их силой. Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию. Литовские должностные лица придерживаются мнения о том, что наплыв мигрантов — организованная Минском акция против Литвы.