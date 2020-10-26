Литва: на выборах в парламент победили консерваторы, возможна коалиция с либералами
Foto: DELFI.lt

В воскресенье в Литве состоялся второй тур парламентских выборов. Депутатов выбирали в 68 округах. Оппозиционные консерваторы одержали победу на выборах в парламент Литвы и могут сформировать правящую коалицию с двумя либеральными партиями, показывают результаты голосования на втором туре выборов.

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Кандидат консерваторов на должность премьер-министра Литвы Ингрида Шимоните (на фото — справа) в воскресенье вечером объявила, что выступает с инициативой формирования правящей коалиции с двумя либеральными партиями, а после того, как возглавит правительство, намерена поменять модель управления коронавирусом.

По окончательным данным, партия Союз отечества — Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) обеспечили себе 50 мандатов, правящий сейчас Литовский союз крестьян и зеленых — 32 мандата. Потенциальные партнеры консерваторов Движение либералов и Партия свободы получили 13 и 11 мандатов соответственно. Это значит, что эти три партии могут получить в правоцентристской коалиции в Cейме 74 мандата из 141.

Согласно данным, в Cейме у социал-демократов будет 13 представителей, у Партии труда — 10. У Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей и Литовской социал-демократической партии труда будет по три мандата. По одному мандату будет у Литовского союза зеленых и "Свободы и справедливости". Эти данные отражают результаты по всем 1914 участкам.

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