Литва не планирует останавливать использование вакцины AstraZeneca
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Правительство Литвы не планирует приостанавливать использование вакцины от Covid-19 производства AstraZeneca, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает LETA. По её мнению, остановка скорее навредит, чем поможет.

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Шимоните в эфире Литовского общественного радио указала, что Европейское агентство лекарств пока не подтвердило связь между формированием тромбов и вакциной.

“Все эти решения звучат профилактически, но это не лучшие решения для вакцины и её репутации, так что у наших соседей нет основания принимать такое решения, речь идет о предотвращении”, - указала премьер-министр Литвы. “Нет заключения о том, что эта вакцина каким-то образом негодна. Каждый день мы теряем несколько или несколько десятков человек, умирающих от Covid-19, поэтому я бы сказала, что решение остановить прививку [вакциной AstraZeneca] нанесет больше вреда, чем пользы.”

Шимоните указала, что остановка использования вакцины возможна только по рекомендации Государственной комиссии контроля за лекарствами. Пока такой рекомендации не поступило.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа во вторник через своего советника сообщил, что по-прежнему готов привиться вакциной AstraZeneca, когда подойдет его очередь.

Как уже сообщалось, ряд стран ЕС, в том числе Латвия, в понедельник решили приостановить использование вакцины AstraZeneca, так как из ряда стран поступили сообщения об образовании тромбов вскоре после вакцинации. На данный момент связь формирования тромбов и вакцины не доказана, все случаи изучает Европейское агентство лекарств. В Латвии подобные случаи не были зафиксированы.

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