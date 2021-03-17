Литва: невероятный скандал в полиции — уборщица уничтожила несколько кг наркотиков
Foto: DELFI.lt

В литовской полиции произошел невиданный скандал: из исследовательского центра пропали наркотики, которые были изъяты у подозреваемых и переданы в лабораторию на исследование. Предполагалось, что это был амфетамин.

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Эту информацию Delfi подтвердили источники в правоохранительных органах. Начато расследование. Директор Литовского центра криминальных исследований Дарюс Жвиронас не отрицал эту информацию, но ничего комментировать не пожелал.

Между тем пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что расследование переняла Генпрокуратура Литвы, но представитель Генпрокуратуры сказал, что дело передали прокурорам отдела по расследованию организованной преступности Вильнюсской прокуратуры.

"Наркотики были оставлены в неподходящем месте, уборщица решила, что это мусор и выбросила их, — такое странное происшествие", — сказал Матонис.

По его словам, проводится расследование по факту невыполнения служебных обязанностей, поскольку ответственное должностное лицо, видимо, не выполнило свои обязанности. Правда, подозрения никому не были предъявлены. Пока к ответственности не привлечена и новая уборщица, которая в свое оправдание сказала, что подумала, что это мусор и выбросила его.

Пропажу полиция обнаружила только на следующий день, но наркотики найти уже не удалось. Какое количество наркотиков было уничтожено, не известно, однако источник Delfi упомянул, что "речь идет о килограммах". По данным неофициальных источников, в контейнер могли выбросить 7 кг наркотиков, вероятно, амфетамина, который недавно был изъят у подозреваемых. По словам источников, наркотики пропали на прошлой неделе.

Это не первый раз когда из полиции пропадают наркотики — несколько лет назад в Шяуляй сотрудники полиции украли привезенный из Доминиканской Республики кокаин (он был спрятан в ящиках с бананами).

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