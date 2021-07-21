Литва ограничила права нелегальных мигрантов

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки в законодательство, которые ограничивают права нелегальных мигрантов, сообщил офис главы государства.

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Глава государства заявил, что принятый в срочном порядке закон "дырявый" в смысле прав человека. Однако даже такой документ лучше, чем ничего в экстремальной ситуации на границе Литвы с Беларусью.

Отмечается, что поправки навсегда лишают просителей убежища права обжаловать решения суда первой инстанции в апелляционном порядке, хотя Конституция не позволяет закреплять никакое правовое регулирование, которое отрицает возможность пересмотра решений суда первой инстанции и исправления вероятных ошибок суда.

Поправками к Закону о правовом положении иностранцев сокращены сроки рассмотрения просьб о предоставлении убежища, ограничены некоторые права нелегальных мигрантов в связи с объявлением в стране экстремальной ситуации из-за их наплыва.

Со своей стороны, правозащитные организации считают, что поправки, по сути, узаконят нарушения прав человека.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце мая после острой международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией.

Действия Минска вызвали возмущение в Литве, где резко возрос поток проникающих в страну из Беларуси нелегальных мигрантов, в основном граждан Ирака.