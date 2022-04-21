Литва передала Украине тяжелые минометы
Foto: DELFI.lt

Литва передала Украине тяжелые минометы: их количество не называется, однако остаточная стоимость переданной военной помощи достигает десятки миллионов евро.

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"Мы передали Украине помощь в виде тяжелых минометов, число называть не буду, однако передали точно не один", – сказал информационному агентству BNS министр обороны Литвы Арвидас Анушаускасс.

По его словам, Украине уже переданы не только ПРК Stinger, но и другие противотанковые вооружения, средства ПВО, амуниция, гранаты, пулеметы, автоматы, средства связи и прочее.

"Трудно все назвать. Месяц назад я подсчитал, что это были 35 позиций в различных видах", – сказал литовский министр обороны.

По его словам, остаточная стоимость вcей предоставленной помощи достигает десятки миллионов евро, а восстановительная стоимость может быть в 5-10 раз больше.

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