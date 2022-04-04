Литва предписала послу России покинуть страну, закрывает консульство в Клайпеде

Литовское правительство в понедельник постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписала послу этой страны покинуть Литву.

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Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Правительство Литвы, реагируя на военную агрессию России против суверенной Украины и совершенные вооруженными силами России жестокости в разных оккупированных городах Украины, включая ужасные убийства в Буче, приняла решение понизить уровень дипломатического представительства, и посол Российской Федерации должен будет покинуть Литву", — сказал глава литовского дипломатического ведомства.

Ландсбергис также сообщил, что в ближайшее время в Вильнюс вернется посол Литвы в Москве.

Общение с Россией продолжится на уровне поверенных в делах.

По словам министра, об этом решении информированы партнеры в Евросоюзе и НАТО, они призваны сделать то же самое.

"Жестокость оккупационных сил России преступила любые нормы цивилизованного мира. То, что мир увидел в Буче, к сожалению, может быть только началом. По мере освобождения и других городов можно увидеть и другие примеры страшных военных преступлений", — утверждает министр.

"Все совершенные вооруженными силами России военные преступления и преступления против человечности в Украине не будут забыты", — сказал глава литовской дипломатии.

Он не назвал убийства мирных жителей в Украине геноцидом, однако подчеркнул, что преступники должны за это ответить.

"Мое стремление и стремление литовского правительства — чтобы суды как можно скорее дали оценку преступлениям и чтобы потребовали реальной ответственности от людей, которые давали поручения, которые приказывали совершать эти преступления и которые их непосредственно совершили", — сказал Ландсбергис.

Он также информировал, что посол Литвы в Украине возвращается работать в Киев.

Гнев международного сообщества взывали обнаруженные в небольшом городке Буча к северо-западу от Киева массовые захоронения и сотни жестоко убитых мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в убийстве мирного населения.

Россия отклоняет эти обвинения и утверждает, что Киев сфальсифицировал видеоматериалы с трупами в Буче.