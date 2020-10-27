На выборах в Сейм Литвы победила партия консерваторов, обещающая поддерживать демократов Беларуси и жестко противостоять внешней политике Кремля. Репортаж Константина Эггерта.

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Covid-19 сыграл свою роль в литовской политике. Вирус ударил по избирательной кампании в Сейм — парламент страны. За почти 30 лет после восстановления независимости явка избирателей была ниже только однажды — в 2004 году. Не помогло и досрочное голосование.

В Литве либералы потеснили крестьян

Результатом двух туров выборов на этот раз стало поражение правящей коалиции во главе с Союзом крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ). В 2016 году ее победа стала сюрпризом для многих. Тогда она получила 54 места в Сейме, где заседает 141 депутат. Теперь у партии, пользующейся поддержкой прежде всего в сельской местности и небольших городах, будет 32 мандата. Результат, как говорят некоторые социологи, мог бы быть еще хуже, но активная деятельность правительства в борьбе с пандемией добавила СКЗЛ поддержки в последние полгода. Тем не менее даже премьер-министр Саулюс Сквернялис смог пройти в парламент лишь по партийному списку. В своем избирательном округе в одном из районов Вильнюса он потерпел серьезное поражение от кандидата партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы".

Она и стала главным победителем, получив 50 депутатских мандатов. Председатель партии — внук отца-основателя современной Литвы Витаутаса Ландсбергиса Габриэлюс Ландсбергис. Однако во главе партийного списка на выборы шла бывший министр финансов и бывший кандидат в президенты Ингрида Шимоните. Она и станет следующим главой правительства.

Литовское общество голосует за либерализацию

Консерваторы, как для краткости называют победившую партию, традиционно позиционируют себя как партия-хранительница идеи литовского патриотизма, поддержки предпринимателей и подчеркнутого уважения к католицизму, который исповедует почти 80 процентов населения страны. Они начали переговоры о создании правящей коалиции с двумя другими партиями, которые не были представлены в прошлом составе парламента. Их прохождение в Сейм — мини-сенсация. Либеральное движение (13 мест) и Партия свободы (11 мест) выступают за либерализацию во всем: масштабное снижение налогов, расширение прав ЛГБТ и даже, в случае с Партией свободы, декриминализация легких наркотиков. Их лидеры — молодые политики Виктория Чмилите-Нильсен и Аушрине Армонайте — вместе с Шимоните — составят триумвират, который и сформирует новый кабинет.

"Либералов привела в парламент городская молодежь Литвы", — говорит политолог Виктор Денисенко из Вильнюсского университета. По его словам, этот запрос избирателей стал заметен еще в 2019 году, когда во время президентской кампании Ингрида Шимоните делала акцент именно на либеральных элементах своей программы. То, что судьбу правительства впервые в истории республики будут решать три женщины, является признаком перемен в литовском обществе, прежде всего, в трех крупнейших городах страны — Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

Путину и Лукашенко легче не станет

Четыре года назад приход к власти Союза крестьян и зеленых Литвы иногда называли частью "популистского восстания" в Европейском Союзе. Оно привело в парламенты многих стран ЕС партии, отличительными чертами которых было скептическое отношение Евросоюзу и позитивное к Кремлю, а также антиэмигрантская риторика и акцент на традиционные социальные, культурные и религиозные ценности. Однако СКЗЛ в этом смысле оказался очень умеренным: партия запомнилась ограничениями на торговлю алкоголем в стране и финансированием проектов в сельских и менее развитых регионах Литвы. Однако ни евроскепсиса, ни тем более заигрываний с президентом Путиным за четыре года правления литовские зеленые и крестьяне не продемонстрировали.

Противостояние путинской внешней политике и всемерное укрепление отношений с союзниками по НАТО прочно объединяет литовскую политическую элиту вне зависимости от партийной принадлежности — и смена кабинета здесь ничего не изменит, разве что новое правительство займет еще более активную позицию в вопросе поддержки антиавторитарных сил в соседней Беларуси и критики режима Александра Лукашенко. Об этом перед выборами в Литве неоднократно заявляли и Ингрида Шимоните, и бывший посол в США и депутат-консерватор Жигимантас Павильонис. Он активно участвовал в акциях, которые организовывала в Вильнюсе белорусская оппозиция, включая протесты перед посольством Беларуси. Литовские СМИ называют Павильониса в числе возможных кандидатов на пост главы МИД в случае, если свой пост покинет нынешний министр иностранных дел, Линас Линкявичюс.

Также едва ли претерпит изменения и налаженная уходящим кабинетом линия на политическое сближение с Польшей, особенно во внешнеполитической сфере и конкретно — в белорусском вопросе. По нему Вильнюс и Варшава выступают в Брюсселе единым фронтом.

Главным испытанием ближайшего года для коалиции "Союза Отечества — Христианских демократов Литвы" и либералов станет борьба с начинающимся новым всплеском эпидемии Covid-19 и удержание на плаву экономики, которая пока справлялась с вызовом коронавируса относительно неплохо. "В этих условиях различия (между партиями. — Ред.) будут отступать на второй план, — считает политолог Виктор Денисенко. — Одно точно: ни одобрения гей-браков, ни легализации марихуаны в ближайшие четыре года ждать не стоит".