Литва ужесточила коронавирусные ограничения и ввела правило 2+2
Foto: AP/Scanpix/LETA

В среду правительство Литвы ужесточило коронавирусные ограничения на всей территории страны. Было решено, что в публичных местах могут собираться только по два человека (до этого разрешалось по 5. Кроме того, ограничивается торговля во всех временных местах, рекомендуют отказаться от рекламы распродаж, часов скидок и дегустаций.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Условия ужесточения карантина представил ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига. Он сказал, что, несмотря на стабильные цифры, ситуация остается сложной. "Поскольку ситуация остается сложной, хотя данные стабильные, они остаются высокими, это оказывает давление на медучреждения. Поэтому предлагаем дополнить постановление и внести коррективы", — сказал министр.

Отныне можно собираться группами не больше двух человек, исключение делается для членов одной семьи. "С учетом предпраздничного периода, во многих торговых местах начинаются рождественские ярмарки не только в физических магазинах, но и во временных местах торговли, где собирается много людей, но сложно обеспечить разделение потоков, предлагается запретить торговлю во временных точках", — сказано в проекте постановления. Исключения касаются только продажи продуктов питания, пиротехники и островкам, оборудованным для торговли в ТЦ, потому что они находятся в помещениях ТЦ. Кроме того, всем местам торговли рекомендуют не объявлять краткосрочные скидки, распродажи, дегустации, часы скидок, чтобы не привлекать покупателей.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

ru.DELFI.lt

Sharing Options

1

Source

ru.DELFI.lt
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
И тогда я очень разозлилась! Мария Линарте рассказывает историю Хелги
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов