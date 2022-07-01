Литва вводит плату за использование речной и озерной воды
Foto: F64

В четверг, 30 июня, парламент Литвы решил, что жители, которые используют из рек, озер и других поверхностных водоемов больше 10 куб. м воды в сутки, с 2024 года должны регистрироваться в специальном реестре, а те, кто использует больше 100 куб. м — платить за воду.

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Поправки к законам были инициированы Министерством охраны окружающей среды. Жители должны регистрироваться с начала 2024 года в Агентства охраны окружающей среды и за свои деньги вести учет, если они используют больше 10 куб. м воды в сутки.

Регистрироваться должны и владельцы небольших гидроэлектростанций. Расход воды надо считать в течение месяца, а потом делить результат на количество дней.

Если человек использует меньше 10 куб. м в сутки или использует воду из водоема на своей земле, то платить и регистрироваться не придется.

Новый порядок не распространяется на чрезвычайные ситуации или тушение пожаров. В этих случаях за воду платить не придется. Порядок вступает в силу с 1 января 2024 года.

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