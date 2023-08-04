Литва закроет два КПП на границе с Беларусью

В ответ на передислокацию наемников группы "Вагнера" в Беларусь Литва планирует закрыть два из шести пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) с этой соседней страной, подтвердил в пятницу заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

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"В ближайшее время будет принято решение о закрытии двух пунктов пропуска на границе. Если сегодня в Польше практически один пропускной пункт, то у нас их шесть. Одной из превентивных мер будет сокращение шести контрольно-пропускных пунктов до четырех", — заявил в пятницу радиостанции "Литовское радио" А. Абрамавичюс.

Рассматривается вопрос о закрытии пунктов пропуска в Шумске и Тверячюсе.

Решение об этом должно принять правительство.

Заместитель командующего Службой охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Саулюс Некрашявичюс сообщил BNS в пятницу, что закрытие некоторых действующих пограничных пунктов на границе с Беларусью снизит риск столкновения с угрозами.

"Если мы уменьшим количество проезжающих, мы также уменьшим угрозы", — пояснил он.

По словам сотрудника СОГГЛ, пункты в Шумске и Тверячюсе отличаются ограниченной пропускной способностью транспорта и людей.

"Не все транспортные средства проезжают через контрольно-пропускные пункты в Шумске и Тверячюсе, это связано с дорогами, инфраструктурой пунктов, возможностями соседней страны и инфраструктуры там — давно договорились, что не все транспортные средства будет проходить через эти контрольно-пропускные пункты. Через пограничный переход в Тверячюсе не следуют автомобили с грузом, через Шумск проходят только автомобили весом до 3,5 тонны", — заявил представитель СОГГЛ.

По его словам, при рассмотрении вопроса о закрытии нескольких пунктов пропуска учитываются не только национальные, но и региональные решения.

"Польские соседи закрывали пункты пропуска (с Беларусью — BNS) в несколько этапов, в настоящее время у них есть один международный автомобильный пункт пропуска и три-четыре железнодорожных пункта пропуска. Таким образом, мы присоединимся к региональному решению о применении единых мер", — отметил С. Некрашявичюс.

Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас заявил, что пока в Беларуси находятся наемники ЧВК "Вагнер", закрытие некоторые програничных пунктов на литовско-белорусской границе — только вопрос времени.

"Я всегда говорил, что это (закрытие границы с Беларусью — BNS) может быть вариантом, что мы можем это сделать. По правде говоря, я хочу сказать, что пару месяцев назад КНБО принял такое рекомендательное решение подумать о закрытии некоторых пограничных пунктов", — рассказал в пятницу радио LRT Л. Касчюнас.

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"Закрытие некоторых пунктов — это лишь вопрос времени. Это обязательно будет сделано. Я, может быть, сейчас не буду вдаваться в подробности, какие именно, но если мы увидим только ухудшение ситуации, то будет принято решение и о полном закрытии границы", — подчеркнул он.

Президент Гитанас Науседа, который в четверг посетил Сувалкский край в Польше, заявил, что Вильнюс, Варшава и Рига должны быть готовы к совместному закрытию границы с Беларусью, если ситуация с безопасностью ухудшится из-за наемников ЧВК "Вагнер". Со своей стороны, польские официальные лица намекнули на такую возможность.

"Мы немного отличаемся от поляков. Поляки чуть более открыто демонстрируют силу на границе. Мы не делаем этого публично, но весь план, все приготовления сделаны. На каком-то этапе подключится и наша армия", — пояснил Л. Каcчюнас.

Главы Литвы и Польши в четверг заявили, что в Беларуси в настоящее время размещены 4 тысячи "вагнеровцев". Однако, предположительно, их число может со временем увеличиться до 10 тысяч.