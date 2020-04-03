Литва запретила въезд легковых авто из России и Беларуси: открыты только два КПП
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В полночь пятницы вступил в силу запрет на въезд в Литву легковых автомобилей из России и Беларуси, пассажиры из Латвии и Польши смогут следовать через два пограничных пункта.

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"Из России и Беларуси в Литву после полуночи не разрешается въезд ни через один контрольный пункт. На грузовой транспорт это не распространяется", — сказал пресс-атташе Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

По его словам, после полуночи в Литву на легковых автомобилях разрешен въезд только через погранпункт Калвария-Будзискo с Польшей и через Салочяй-Гренцтале на границе с Латвией. Через эти пункты могут въехать граждане Литвы, иностранцы, следующие транзитом через страну, а также иностранцы, у которых есть вид на жительство или разрешение на работу в Литве.

Грузовой транспорт без ограничений может следовать через другие пункты погранконтроля на границе с Латвией, Польшей, Россией, Беларусью.

Ограничения передвижения связаны с карантином, который введен как минимум до 13 апреля, возможно, этот срок будет продлен.

Правительство еще организует репатриационный полет из Великобритании в пятницу вечером, для граждан Литвы в пятницу создана возможность вернуться из Милана.

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LETA

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LETA
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