Ливан ограничит авиарейсы в Беларусь

На фоне ситуации на границах Беларуси со странами ЕС власти Ливана вслед за рядом других стран ввели ограничения на полеты в Минск. Об этом пишет Deutsche Welle.

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На борт следующих в Беларусь самолетов, помимо белорусов, будут допускаться только граждане Ливана с соответствующей визой, а также иностранцы с разрешением на длительное пребывание в Беларуси, говорится в заявлении управления гражданской авиации в Бейруте, распространенном в среду, 17 ноября, государственным информагентством NNA.

Ливанское ведомство также отметило, что в последнее время из Бейрута в Беларусь улетело большое число граждан, намеревавшихся с помощью контрабандистов въехать в страны ЕС. При этом их сложно отличить от авиапассажиров, конечной целью которых является сама Беларусь, поэтому новые ограничения вступают в силу незамедлительно и действуют неограниченное время, указывается далее. Новых правил должны придерживаться все авиакомпании, вылетающие из бейрутского аэропорта.

12 ноября Турция под давлением ЕС запретила продавать авиабилеты на рейсы в Беларусь гражданам нескольких арабских стран и принимать их на борт самолетов, следующих по данному маршруту. В тот же день об отказе принимать на рейсы граждан ряда арабских государств заявила белорусская авиакомпания "Белавиа", а "Иракские авиалинии" отказались возобновлять перелеты в Минск. О прекращении полетов в Минск также заявила сирийская авиакомпания Cham Wings.

Конфликт Беларуси и ЕС

В ближайшее время ЕС намерен принять пятый пакет санкций в отношении Беларуси, который станет ответом на "гибридную атаку" режима Александра Лукашенко, использующего мигрантов в качестве инструмента для достижения своих целей. Предполагается, что они будут включать меры в отношении порядка 30 авиакомпаний, турагентств и ответственных лиц, поддерживающих белорусский режим в контрабанде мигрантов.

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить их, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница. В последующие дни группы мигрантов неоднократно предпринимали попытки прорваться через заграждения на границе, в том числе с применением светошумовых гранат.

В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, сначала в Литву, а затем в Польшу. Евросоюз обвиняет Лукашенко в намеренном провоцировании конфликта и организации переправки тысяч человек к границам ЕС в ответ на санкции против его режима.