Лодка против суперъяхты: как украинские спортсмены мешали швартоваться яхте Абрамовича

Украинская юношеская сборная яхтсменов в лодке встала на пути суперъяхты, связанной с российским олигархом Романом Абрамовичем.
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"Солярис" швартовалась в турецком порту Бодрум, покинув воды стран Европейского Союза, где против олигарха введены санкции в связи с вторжением России в Украину.
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