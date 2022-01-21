Лондон может послать сотни солдат в страны Балтии и Польшу

В связи с присутствием российских войск вблизи границы с Украиной правительство Великобритании рассматривает возможность отправки дополнительно сотен военнослужащих в страны Балтии и Польшу. Об этом в пятницу, 21 января, пишет газета The Times, опираясь на информацию осведомленного собеседника в британском министерстве обороны и поясняя, что этот шаг направлен на сдерживание России.

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В настоящее время 830 британских военных размещены в Эстонии и еще 140 - в Польше в рамках миссии НАТО. Если же союзники НАТО в Восточной Европе столкнутся с увеличением присутствия российских войск на своей границе, то там оперативно могут быть размещены дополнительные подразделения, цитирует издание слова источника.

По данным The Times, в Украине сейчас с учебной миссией находятся порядка 100 британских солдат. Еще около 30 были недавно направлены, чтобы научить украинских солдат пользоваться противотанковыми ракетами, которые Лондон направил Киеву.

Глава МИД Великобритании: Россию ждет в Украине новая Чечня

Тем временем министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предостерегла президента России Владимира Путина от совершения "огромной стратегической ошибки". "Кремль не усвоил уроков истории. Вторжение лишь затянет в ужасное болото и приведет к потере жизней, сопоставимой с той, которую мы видели в советско-афганской войне и в конфликте в Чечне", - заявила она в ходе визита в австралийский Сидней.

21 января в Женеве проходят переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым по ситуации вокруг Украины. Запад угрожает России беспрецедентными санкциями на случай нового вторжения российских войск в Украину.

За последнюю неделю состоялась уже целая серия международных встреч по Украине, однако они не позволили добиться существенной разрядки. Россия стянула к границе Украины до ста тысяч военнослужащих и требует от НАТО юридически обязывающих гарантий непринятия этой страны в свой состав. Североатлантический альянс называет эти требования неприемлемыми, подчеркивая, что двери НАТО останутся открытыми для приема новых членов.