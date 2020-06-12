Лондон не хочет затягивать переходный период после Brexit

Соединенное Королевство не собирается продлевать переходный период после своего выхода из Евросоюза, истекающий в конце декабря, сообщил вице-председатель Еврокомиссии со ссылкой на члена британского кабинета. Об этом сообщает euronews.com.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Майкл Гоув подтвердил мне, что Великобритания не будет рассматривать вопрос о продлении переходного периода, — сказал Марош Шефчович. — С нашей стороны я принял к сведению позицию Королевства. Я заявил, как это ранее сделала председатель фон дер Ляйен, что ЕС остается открытым для такого продления".

Евросоюз подчеркнул, что за оставшиеся 6 месяцев предстоит проделать большую работу по строительству будущих отношений, а компромисса по многим вопросам пока нет.

Евродепутат из Германии сказал, что Брюссель не должен давать Лондону конкурентные преимущества ради единства остающихся 27 столиц:

"Мы делаем очень щедрое предложние Соединенному Королевству (которое становится третьей для нас страной) остаться в крупнейшем в мире едином рынке, — сказал Дэвид Макаллистер. — Если Великобритания откажется и Евросоюзу придется с ней соперничать, мы хотим от нее честной конкуренции. Поэтому так важно защищать наши стандарты: по окружающей среде, трудовым правам, защите потребителей — я назвал только три из них ".