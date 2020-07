Лондон обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы-2019

Лондон "почти уверен" в том, что Москва пыталась вмешаться во всеобщие выборы в Великобритании, сказал глава МИД Доминик Рааб. В то же время он отметил, что доказательств масштабной кампании по вмешательству нет.

Лондон обвинил Россию в попытке вмешательства во всеобщие выборы в Великобритании в 2019 году путем незаконного получения секретных документов о запланированном договоре о свободной торговле с США и организации утечки этих материалов в социальные сети. "Нет почти никаких сомнений в том, что российские актеры пытались вмешаться во всеобщие выборы 2019 году путем массового распространения в интернете незаконно заполученных правительственных документов", — заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб в четверг, 16 июля.

"Секретные правительственные документы, касающиеся договора о свободной торговле между Соединенным Королевством и США, были незаконно раздобыты до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit", — пояснил он. По словам Рааба, проведенное правительством расследование позволило установить, что, когда эти документы привлекали мало внимания, предпринимались "дальнейшие попытки с целью продвинуть в интернете незаконно добытые материалы в преддверии выборов".

Доминик Рааб признал, что "свидетельств широкомасштабной российской кампании против всеобщих выборов нет". В то же время он подчеркнул, что "любая попытка вмешаться в наши демократические процессы является абсолютно неприемлемой, и правительство оставляет за собой право принять надлежащие меры в будущем".

Доклад о вмешательстве России

На досрочных парламентских выборах 12 декабря консерваторы во главе с нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном одержали убедительную победу. Джонсон в ходе предвыборной кампании обещал положить конец проволочкам и вывести Великобританию из состава ЕС.

Утром 16 июля комитет по безопасности и разведке Палаты общин британского парламента единогласно высказался за публикацию в ближайшие дни доклада о вмешательстве России в политику Великобритании. Этот доклад касается предполагаемого вмешательства Москвы в референдум по "Брекзиту" в июне 2016 года. Британцы тогда с небольшим перевесом проголосовали за выход их страны из состава Евросоюза.

Парламентский доклад о предполагаемых попытках вмешательства со стороны России был подготовлен еще в ноябре 2019 года, но его публикация неоднократно откладывалась. За это Борис Джонсон подвергался критике.

Россия назвала обвинения Лондона туманными

Москва назвала обвинения, выдвинутые Домиником Раабом, противоречивыми и туманными и призвала предъявить доказательства. "Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если "неуместно говорить", так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве 16 июля.

Захарова обратила внимание на то, что, с одной стороны, в Лондоне говорят об отсутствии доказательств вмешательства России, но при этом угрожают ответными мерами. "Такое впечатление, что начинается очередной виток тактики "highly likely". Но я посмотрела оригинал: видимо, проанализировав опыт предыдущих лет, британское правительство пришло к правильному выводу, что термин "highly likely" больше использовать не имеет смысла. Поэтому они использовали другой термин — "почти точно" ("almost certain".- Ред.), — сказала Захарова, отметив, что от смены терминов суть от не изменилась.