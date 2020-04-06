Лондон осудил Китай, Иран и Россию за дезинформацию о вирусе COVID-19
Foto: AP/Scanpix/LETA

Китай с момента вспышки COVID-19 запутывал сбор данных о болезни, а Иран и Россия могут распространять дезинформацию о коронавирусе, утверждает комитет Палаты общин.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.
РекламаЗакрыть

Британские парламентарии осудили поведение Китая в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Официальному Пекину следовало сыграть ключевую роль в сборе данных об инфекции, следует из отчета комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента, опубликованного в понедельник, 6 апреля. Однако Китай с момента вспышки стремился запутать процесс сбора данных, считают авторы документа.

Составители отчета приводят несколько примеров. Так, Всемирная организация здравоохранения 14 января через свой микроблог Twitter сообщила со ссылкой на китайских экспертов об отсутствии явных доказательств передачи вируса от человека к человеку. Кроме того, в отчете упоминается китайский офтальмолог Ли Вэньлян, который предупреждал об опасности коронавируса нового типа еще до начала эпидемии. Врача вызвали в полицию и запретили "распространять ложную информацию". В феврале у него обнаружили коронавирус, через несколько дней он скончался.

Подобные эпизоды помешали анализу ситуации на ранней стадии, подчеркивают парламентарии. Кроме того, составители упоминают некоторые страны, включая Китай, Иран и Россию, которые могут распространять дезинформацию о природе вируса. Ценой дезинформации являются потерянные человеческие жизни, говорится в отчете.

РекламаЗакрыть

Авторы призвали власти Великобритании вместе с союзниками бороться с подобными явлениями, а также создать аналог "большой двадцатки" (G20) в сфере здравоохранения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

15

Source

Deutsche Welle

Tags

коронавирус Россия Великобритания Иран Китай
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form