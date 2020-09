Лондонский полицейский застрелен задержанным в здании полиции

В центре содержания задержанных в лондонском районе Кройдон мужчина застрелил сержанта полиции, которому оставалось несколько недель до выхода на пенсию.

Пуля попала полицейскому в грудь. После этого подозреваемый выстрелил в себя. Полицейский скончался в больнице, куда его доставили, перед этим оказав первую помощь на месте. Возбуждено дело об убийстве.

Подозреваемый выжил, он задержан теперь уже по подозрению в убийстве и находится в больнице в критическом состоянии. Полиция огнестрельное оружие не применяла.

По информации корреспондента Би-би-си по внутренним делам Дэнни Шоу, задержанный, предположительно родом из Шри-Ланки, раньше попадал в поле зрения антитеррористического отдела Скотленд-ярда. Официально эта информация не подтверждена.

Как говорится в сообщении полиции, мужчину задержали и привезли в центр в ночь на пятницу, а стрельба произошла во время допроса, около 2:15 ночи по лондонскому времени.

Почему он был задержан и в чем подозревался, официально не сообщается. По неофициальной информации, его заподозрили в незаконном хранении боеприпасов.

Глава лондонской полиции Крессида Дик заявила, что полицейские города "глубоко шокированы и опечалены" потерей коллеги.

Флаги у здания Федерации полицейских — так называется профсоюз лондонской полиции — были приспущены в знак траура.

We have lowered the flags at Federation HQ as a mark of respect for our fallen colleague. Our thoughts are with the officer, his family and his colleagues at this terrible time. This news has shaken the whole policing family to its core. We all stand with our @metpoliceuk family. pic.twitter.com/BdeCaVoTcW