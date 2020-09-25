Лондонский полицейский застрелен задержанным в здании полиции

В центре содержания задержанных в лондонском районе Кройдон мужчина застрелил сержанта полиции, которому оставалось несколько недель до выхода на пенсию.

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Пуля попала полицейскому в грудь. После этого подозреваемый выстрелил в себя. Полицейский скончался в больнице, куда его доставили, перед этим оказав первую помощь на месте. Возбуждено дело об убийстве.

Подозреваемый выжил, он задержан теперь уже по подозрению в убийстве и находится в больнице в критическом состоянии. Полиция огнестрельное оружие не применяла.

По информации корреспондента Би-би-си по внутренним делам Дэнни Шоу, задержанный, предположительно родом из Шри-Ланки, раньше попадал в поле зрения антитеррористического отдела Скотленд-ярда. Официально эта информация не подтверждена.

Как говорится в сообщении полиции, мужчину задержали и привезли в центр в ночь на пятницу, а стрельба произошла во время допроса, около 2:15 ночи по лондонскому времени.

Почему он был задержан и в чем подозревался, официально не сообщается. По неофициальной информации, его заподозрили в незаконном хранении боеприпасов.

Глава лондонской полиции Крессида Дик заявила, что полицейские города "глубоко шокированы и опечалены" потерей коллеги.

Флаги у здания Федерации полицейских — так называется профсоюз лондонской полиции — были приспущены в знак траура.

We have lowered the flags at Federation HQ as a mark of respect for our fallen colleague. Our thoughts are with the officer, his family and his colleagues at this terrible time. This news has shaken the whole policing family to its core. We all stand with our @metpoliceuk family. pic.twitter.com/BdeCaVoTcW — John Apter (@PFEW_Chair) September 25, 2020

Крессида Дик заявила, что полиция оказывает поддержку близким убитого.

"Идет расследование убийства, полицейские работают в нескольких местах, собирая улики и устанавливая обстоятельства произошедшего", — добавила она.

"По предварительным данным, задержанный выстрелил в себя, но пока это не установлено точно", — сказала комиссар лондонской полиции.

В полиции также проводят внутреннее расследование. Наш корреспондент Дэнни Шоу говорит, что оно, скорее всего, будет идти по нескольким направлениям.

"Скорее всего оно сосредоточится на обстоятельствах ареста этого человека — кто участвовал в операции, проводился ли личный досмотр и как он проводился, надевали ли на него наручники", — говорит Шоу.

Соболезнования выразил и премьер-министр Борис Джонсон. "Мои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам полицейского, убитого в Кройдоне вчера ночью", — написал он в "Твиттере".

Многие британские полицейские в знак скорби заменили свои фотографии профиля в социальных сетях на черные прямоугольники с голубой полосой.

Анализ



Доминик Кассиани, корреспондент Би-би-си по внутренним делам

Ужасающий случай в Кройдоне выглядит совершенно беспрецедентным — полицейского застрелил человек, находившийся внутри полицейского участка. Шок, который все ощущают сегодня, подчеркивает, насколько редки случаи убийства британского полицейского на службе; особенно по сравнению с другими странами.

Полицейский, убитый в Кройдоне, — это 17-й сотрудник лондонской полиции, убитый из огнестрельного оружия со времени окончания Второй мировой войны.

Всего в Соединенном Кородевстве Британии с начала XX века были застрелены преступниками 73 полицейских, за вычетом смертей в Северной Ирландии. Большая часть этих убийств — 50 — случилась после 1945 года.

То, что британские констебли, как правило, не вооружены, часто озадачивает полицейских из других стран. Но факт в том, что огнестрельного оружия в нелегальном обороте очень мало, и его ношение так и не вошло в культуру британских полицейских.

Однако все чаще встречаются электрошокеры. Недавний опрос, проведенный среди полицейских в Британии, показал, что три четверти из них предпочитают брать в патруль нелетальное оружие, если у них есть такая возможность.

Владелец магазина, расположенного напротив центра содержания задержанных, рассказал Би-би-си, что ночью видел, как от здания отъехали три кареты скорой помощи.

"Утром я с горестью узнал, что это был сотрудник полиции. Они все замечательные люди и всегда приветствуют, когда заходят в мой магазин", — говорит 43-летний Йогараджа Эммануэль.