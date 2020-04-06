"Лучше одного ударить, чем тысячи похоронить". Кадыров поощрит силовика за избиение нарушителя карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал поощрить полицейского, избившего жителя Аргуна за нарушение режима самоизоляции. Об этом он заявил во время прямой трансляции в Инстаграме — фрагмент выступления Кадырова опубликовал телеканал "Грозный", пишет портал телеканала "Дождь".

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Видео с избиением опубликовал 4 апреля юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев. На нем люди в форме полиции бьют мужчину, вышедшего на улицу без маски. Позднее он удалил ролик, сославшись на просьбу задержанного, но выложил отдельные кадры, а также фотографии силовиков.

5 апреля в эфире ЧГТРК "Грозный" избитый мужчина, его брат и еще двое мужчин, снявших и распространивших видео, извинились. Кроме того, замглавы отдела полиции Аргуна Умар Джабраилов заявил, что руководство МВД не поощряет действия силовиков и в их отношении будет проводиться служебная проверка на предмет превышения должностных полномочий.

По словам Кадырова, изначально он был недоволен тем, что полицейский ударил мужчину. Тем не менее, он заявил "даже поощрит его".

"Я изначально был недоволен тем, что сотрудник [силового ведомства] ударил этого безумца. Но я даже поощрю его. Он не нарушил ничего. Мне пишут: ты же мусульманин, почему ты позволяешь? Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ", — приводит слова Кадырова "Кавказский узел".

В конце марта "Новая газета" сообщила о том, что чеченским полицейским, которые дежурят на дорогах, выдали полипропиленовые трубы, с которыми они отлавливают людей без защитных масок. Также в республике ввели комендантский час.

Рамзан Кадыров не в первый раз жестко высказывается о нарушителях карантина. В конце марта он заявил, что мужчину, нарушившего карантин, "следовало убить".