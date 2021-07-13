Лукашенко договорился с Путиным о новом кредите и цене на газ
Foto: AP/Scanpix/LETA

Власти в Минске получат от Москвы новую кредитную поддержку. Это стало известно после переговоров правителя Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, которые состоялись во вторник, 13 апреля, в Санкт-Петербурге.

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Встреча двух президентов — уже четвертая в 2021 году — длилась более пяти часов. Ни белорусские, ни российские СМИ не сообщили, о какой сумме ссуды идет речь. "Договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, по его словам, Путин и Лукашенко согласовали ряд мер по сотрудничеству в "таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика". При этом была достигнута договоренность о сохранении цены на российский газ для Беларуси в 2022 года на уровне текущего года.

Санкции ЕС против режима Лукашенко

Лукашенко заявил, что благодаря России Беларусь держит удар экономических санкций со стороны западных стран. Ограничительные меры он назвал "террором против белорусского народа".

ЕС 24 июня ввел новые санкции против Минска. В частности, Брюссель запретил ввозить из Беларуси нефтепродукты и калийные удобрения. Кроме того, Евросоюз ввел ограничения на доступ к своим рынкам капитала. Также запрещено предоставлять белорусским правительству и государственным учреждениям и организациям услуги страхования. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекратит любое финансирование проектов в государственном секторе Беларуси.

В заявлении пресс-службы Совета ЕС отмечалось, что новые санкции введены в ответ на "эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси, насильственные репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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