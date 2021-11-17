Лукашенко и Меркель снова созвонились, мигранты покидают стихийный лагерь на границе Польши и Беларуси

Мигранты, проведшие почти 10 дней на польско-белорусской границе, пакуют вещи и уезжают из стихийного лагеря, сообщают польские власти; Александр Лукашенко и Ангела Меркель снова поговорили о ситуации на границе; Евросоюз выделит 700 тыс. евро для помощи беженцам.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что происходит на границе

Замминистра внутренних дел Польши Мацей Васик заявил, что белорусские власти отправили за мигрантами специальные автобусы — это произошло впервые с начала обострения ситуации у погранперехода "Брузги-Кузница". На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, как длинная цепочка мигрантов с вещами уходит в сторону от границы в сопровождении белорусских спецслужб. Пока неясно, сколько людей продолжает оставаться в стихийном лагере.

Во вторник несколько мигрантов пытались штурмовать польскую границу: они бросались в военных и полицейских камнями, те отвечали водометами и слезоточивым газом. С обеих сторон есть пострадавшие. Глава минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что несколько беженцев попытались пересечь границу прошлой ночью, и что эта ситуация может затянуться на долгие месяцы, а то и годы.

Издание "Зеркало" опубликовало видеозапись, на которой группа мигрантов стоит на коленях перед кордоном польских военных и кричит "Help, Poland" ("Польша, помоги!").

В четверг иракские авиалинии организуют рейс для репатриации своих граждан, застрявших на польско-белорусской границе. Ранее около 200 человек попросили представительство Ирака в России помочь им вернуться на родину.

17 ноября погранслужба Литвы сделала видеозапись, на которой видна группа беженцев в сопровождении военных с автоматами. Об этом пишет издание Delfi. По данным издания, речь идет о 13 гражданах Ирака, которые прилетели в Минск и якобы собирались ехать в Польшу, однако в аэропорту их задержали силовики и насильственно привезли к литовской границе.

Что обсуждали Меркель и Лукашенко

Александр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель провели уже второй телефонный разговор о ситуации на границе на этой неделе. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого". Стороны договорились о "немедленных" переговорах с участием представителей Беларуси и ЕС, в рамках которых будет обсуждаться желание беженцев попасть в Германию.

"В ходе разговора до Лукашенко была доведена просьба председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов, которые уже активно сотрудничают с белорусской стороной", — пишет "Пул первого".

Евросоюз выделит 700 тыс. евро для помощи беженцам, застрявшим на границе Беларуси со странами ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии в среду.

200 тыс. евро будут направлены в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в которую входит Белорусское общество Красного Креста (БОКК), для доставки самого необходимого, включая продукты питания и гигиенические средства. ЕС также ведет переговоры с партнерскими организациями о распределении оставшихся средств.