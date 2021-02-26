Лукашенко исключил передачу власти сыновьям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть в стране своим детям, в частности, старшему сыну Виктору. Его слова передает БелТа.

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«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему (сыну Виктору, с 2005 года он занимал должность помощника президента по нацбезопасности. — РБК) как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня», — заявил глава государства.