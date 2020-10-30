Лукашенко назначил нового начальника минской милиции
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу назначил Михаила Гриба начальником ГУВД Мингорисполкома, сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого". Об этом пишет Интерфакс.

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До этого Гриб занимал должность начальника УВД Витебского облисполкома.

Как сообщает госагентство БелТА, в пятницу Лукашенко представил коллективу министерства внутренних дел нового министра Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба.

Как уже сообщалось, накануне Лукашенко уволил министра внутренних дел Юрия Караева.Государственное агентство БелТА пишет, что Караев назначен помощником президента — инспектором по Гродненской области. В свою очередь, новым главой МВД стал бывший руководитель ГУВД Минска Иван Кубраков.

За два месяца протестов Кубраков неоднократно оправдывал действия минской милиции.

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