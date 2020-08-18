Лукашенко назвал координационный совет попыткой захвата власти и привел в боевую готовность армию

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что координационный совет, созданный оппозицией, является попыткой захвата власти, передает БЕЛТА. Он пригрозил участникам совета последствиями, не уточнив какими именно.

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Лукашенко уверен, что оппозиция пытается "убаюкать" власть, притворяясь мирными.

"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", — заявил Лукашенко. Он уверен, что среди членов совета есть "обиженные" и "отвязанные нацисты".

Согласно сайту кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, среди членов координационного совета — Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, правозащитник Алесь Беляцкий, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и многие другие деятели политики, культуры и науки.

Лукашенко заявил, что армия на западе страны приведена в полную боевую готовность, передает DW. На заседании национального Совета безопасности он сообщил, что, реагируя на "заявления представителей западных государств", белорусские власти "развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность". По его мнению, в Беларуси есть проблемы не только внутри страны, но и снаружи, а все действия "скоординированы".

Кроме того, Лукашенко раскритиковал программу оппозиции, выступив против выхода из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза и ряда других организаций, против введения пограничного контроля с Россией и против запрета на продажу объектов белорусской инфраструктуры России.

Однако ни в публичном доступе, ни на сайте Тихановской, где есть раздел, посвященный координационному совету, программы нет. Вышеупомянутых пунктов нет и в предвыборной программе самой Тихановской. Издание "Медуза" передает, что юрист и член совета Максим Знак объяснил, что за программу критиковал Лукашенко. По его словам, Лукашенко ссылается на программу самой Тихановской, в которой отсутствуют многие упомянутые им пункты, смешивая её с реформами, предложенными экспертами, на которые однажды во время пресс-конференции ссылалась сама Тихановская в качестве примера.