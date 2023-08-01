Лукашенко назвал шуткой свое заявление про вагнеровцев, просящихся "на экскурсию" в Польшу

Александр Лукашенко назвал шуткой свои слова о том, что прибывшие в Беларусь наемники ЧВК "Вагнер" хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув". Об этом сообщает агентство "Белта".

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"Я пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском (так в российской пропаганде называют Бахмут — прим. Delfi) воевали эти вагнеровцы. Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят", — заявил на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области Лукашенко.

По его мнению, польские власти должны "сказать спасибо" белорусам и ему лично за приглашение наемников в страну. "Всего сегодня у них под контролем больше 30 тысяч человек. Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Много искалеченных, погибших. Они, что, простят? Не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось", — сказал Лукашенко.

23 июля Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловался, что его "начали напрягать вагнеровцы", которые просятся "на экскурсию" в Польшу: "Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие".

В минувшую субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более ста наемников ЧВК "Вагнер" выдвинулись в сторону Сувалкского коридора — узкого участка польско-литовской границы, пролегающей между Беларусью и Калининградской областью РФ. Сегодня Лукашенко подчеркнул, что никакие войска в этот район не перемещаются.