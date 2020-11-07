Лукашенко назвал выборы в США "издевательством над демократией"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Выборы президента США, в ходе которых при процедуре голосования и подсчете голосов возник ряд проблем, представляют собой издевательство над демократией. Об этом журналистам заявил президент Беларуси Александр Лукашенко после посещения Белорусской АЭС, передает РБК со ссылкой на БелТА.

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"Вы посмотрите, что творится с этими выборами [в США]. Это же позорище, издевательство над этой демократией", — отметил он.

Лукашенко считает, что западные страны "побоятся" требовать от США провести новые выборы, как они сделали в отношении Беларуси.

В США 3 ноября прошли выборы главы государства, результаты еще не определены. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что рассчитывает получить более 300 голосов выборщиков.

Действующий президент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его штаб заявили, что подсчет голосов шел с нарушениями, и потребовали пересчета в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Команда Трампа утверждала, что демократы скрывают процедуру обработки бюллетеней от наблюдателей от Республиканской партии.

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президент США президент Беларуси Александр Лукашенко АЭС выборы в США Джо Байден Дональд Трамп
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