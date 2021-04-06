Лукашенко не видит смысла сохранять посольства Белоруссии в ряде стран
Foto: AP/Scanpix/LETA

Перспективы белорусского дипломатического присутствия в ряде стран не просматриваются, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по оптимизации сети загранучреждений во вторник.

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"В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой", - подчеркнул Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам президента, важно, чтобы система органов дипломатической службы не превратилась "в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни".

Лукашенко отметил, что в крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН, других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене. "Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность", - заявил он.

Президент напомнил, что в ряде стран Белоруссия имеет хорошо работающие товаропроводящие сети. В связи с этим он обозначил вопрос, есть ли необходимость дублировать их своими торговыми представителями в посольствах. "Может, эффективнее эти штатные единицы перебросить туда, где они действительно будут востребованы для решения актуальных задач?" - заметил он.

"Повторю свое главное условие - открывать новые учреждения за рубежом только за счет грамотного перераспределения имеющихся ресурсов. Не должно быть никакого раздувания штата", - подчеркнул Лукашенко.

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Интерфакс

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Интерфакс

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