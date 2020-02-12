Лукашенко обвинил российских "людей во власти" в создании антибелорусских фейков

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что антибелорусские инсинуации создают российские СМИ и телеграм-каналы, за которыми стоят "люди во власти".

Как сообщает госагентство БелТА, Лукашенко во вторник на совещании с руководителями государственных средств массовой информации рассказал, что недавно попросил пресс-секретаря, чтобы ему подготовили подборку последних публикаций в российских СМИ — крупных, мелких, телеграм-каналах. "За которыми стоят конкретные люди, которые во власти", — добавил президент.

По словам главы государства, ему хотелось понять, что значат различные "информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Белоруссии, особенно продуктов питания". "Людей это настораживает", — подчеркнул президент.

Впоследствии, продолжил Лукашенко, он обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным. "Он говорит: ты знаешь, страна большая… Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроем мы встречались (в Сочи 7 февраля. — Прим. "Интерфакса"), затронули эти темы. Говорит: это не мы. Говорю: как это "не мы", если за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать", — подчеркнул президент.

По словам президента, в Беларуси тоже действует множество "деструктивных" медийных потоков. "Беларусь находится в самом сложном в этом плане отношении. И не надо нас, допустим, сравнивать с государствами, такими, вроде бы, как мы: Швейцарией, Австрией и так далее. Абсолютно нельзя, потому что эти государства существуют в составе мощного, огромного Европейского союза. Они всегда опираются на своих союзников и, по крайней мере, в спину им не стреляют, — отметил белорусский лидер. — Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон. Да и в крупных зарубежных СМИ в отношении нашей страны часто появляются инсинуации, а порой и вовсе заведомая ложь и клевета".