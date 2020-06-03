Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства республики, сообщает РБК со ссылкой на БелТа.

До этого 3 июня Лукашенко обсудил на совещании предложения по новому составу правительства, сообщается на сайте президента. В нем участвовали председатель Совета республики (верхняя палата парламента) Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей (нижняя палата парламента) Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совбеза Андрей Равков.

В ходе совещания Лукашенко напомнил о своих словах о том, что в преддверии президентских выборов действующий глава государства определяет состав правительства заранее, "чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства".

В то же время Лукашенко заявил, что "ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует". По мнению белорусского президента, это было бы неправильно в условиях экономического кризиса, с которым столкнулись все страны из-за пандемии коронавируса.

О планах сформировать новое правительство до выборов президента, которые намечены в Белоруссии на 9 августа, Лукашенко объявил в конце мая. Он также пообещал в ближайшее время назначить исполняющего обязанности премьер-министра, и "после выборов, если он будет хорошо работать", утвердить в должности.

Нынешний состав белорусского правительства был сформирован в августе 2018 года. Тогда премьер-министром Белоруссии назначили экс-главу Банка развития страны Сергея Румаса. Он сменил на этой должности Андрея Кобякова, который возглавлял правительство с декабря 2014 года.

В середине мая ЦИК Белоруссии зарегистрировал инициативные группы 14 претендентов на пост президента страны. Для регистрации кандидата необходимо собрать 100 тыс. подписей в его поддержку. Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, собирается баллотироваться на шестой срок подряд.