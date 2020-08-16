Лукашенко отверг проведение повторных выборов, упомянув Латвию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность проведения повторных выборов главы республики. Об этом он заявил в воскресенье на митинге в свою поддержку в Минске, трансляцию которого вело местное "Радио Свобода".

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"Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина <...> приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль! Мы погибнем как государство, как народ, как нация", — заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, фальсификации с результатом более 80% "не может быть". "Я стою здесь, как перед Богом. Выборы состоялись", — сказал он.

Президент заявил, что "никогда не предавал" и не предаст Белоруссию. "Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю", — заявил он.

Свое выступление Лукашенко закончил словами: "Я стою перед вами на коленях! Впервые в своей жизни. Вы это заслужили!" Затем он попрощался и ушел в Дом правительства в сопровождении своего сына Николая.

О проведении митинга в поддержку Лукашенко на площади Независимости объявила накануне провластная общественная организация "Белая Русь". "На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря", — говорилось в ее сообщении.

В то же время местный портал Tut.by сообщил, что в митинге в поддержку Лукашенко принуждали участвовать бюджетников и военных. Людям угрожали увольнением, "запугивали тем, что при смене власти им светит тюрьма", а на тех, кто отказывался, "составляли списки", сообщили читатели портала.