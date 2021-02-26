Лукашенко передал управление Олимпийским комитетом Беларуси старшему сыну
Foto: AP/Scanpix/LETA

Александр Лукашенко оставил пост главы Национального олимпийского комитета, новым главой НОК избран его старший сын Виктор.

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Оба они находятся под санкциями Международного олимпийского комитета из-за репрессий в отношении белорусских спортсменов, выразивших протест против фальсификации итогов президентских выборов и насилия в стране.

В начале декабря прошлого года Исполком МОК постановил, что нынешнее руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации.

Александру Лукашенко и членам исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси временно (без указания срока) было запрещено участвовать во всех мероприятиях МОК и Олимпийских играх за нарушения Олимпийской хартии.

МОК сообщил также о прекращении любой финансовой поддержки белорусского Национального олимпийского комитета, потребовал от федераций обеспечить допуск белорусских спортсменов к соревнованиям вне зависимости от их политических взглядов и разрешил уволенным белорусским спортсменам участвовать в квалификации к Олимпийским играм в Токио.

В октябре более 800 белорусских спортсменов выступили с заявлением против насилия в Беларуси.

Среди подписавших его — чемпионы Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, серебряный призер Олимпийских игр 2008 и чемпион Европы по легкой атлетике Андрей Кравченко, двукратный призер Олимпиады в плавании Александра Герасименя, чемпион Олимпийских игр 1980 по велоспорту Олег Логвин и Олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова и чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская.

24 февраля глава МОК Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет будет ждать результатов выборов в белорусском НОК и затем определится с дальнейшими действиями.

Если дискриминация спортсменов за выражение политической позиции продолжится, белорусам могут запретить выступать на международных соревнованиях под нынешним государственным флагом, прогнозируют наблюдатели и СМИ.

Из-за чего санкции?

Часть белорусских спортсменов приняла активное участие в мирных акциях протеста после президентских выборов, состоявшихся 9 августа прошлого года.

К проведению новых честных выборов, прекращению насилия против оппонентов Лукашенко, расследованию фактов пыток и жестокого обращения с арестованными участниками протестов призвали в том числе неоднократный призер Олимпиад пловчиха Александра Герасименя, баскетболистка Елена Левченко, экс-заместитель президента Белорусской федерации баскетбола Егор Мещеряков и другие.

Ряд спортсменов подверглись арестам, были уволены из сборных и спортивных организаций. Прошедшие через аресты и заключение рассказали о бесчеловечном отношении к задержанным, сравнимом с пытками.

Белорусские спортсмены создали Фонд спортивной солидарности, руководят которым спортсмены, вынужденные бежать из Беларуси.

В январе 2021 года исполком Международной хоккейной федерации по соображениям безопасности решил перенести чемпионат мира по хоккею из Беларуси в Латвию.

Лукашенко остается

На Олимпийском собрании, прошедшем в Минске 26 февраля, на должность президента НОК были поданы две кандидатуры — возглавлявшего НОК с 1997 года Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора, работавшего в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета.

"Если две кандидатуры предлагалось, для меня это новость. Я думал, что вы с одной выйдете. Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета. Я попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня, я ж все равно никуда не уйду от вопросов спорта", — цитирует Александра Лукашенко официальное агентство БЕЛТА.

"Первоочередная задача на предстоящие месяцы — сформировать боеспособный спортивный "десант" в Токио… Мы туда поедем сражаться, нам будет непросто. Точно так, как Россию, по-народному говоря, нас будут плющить со всех сторон. И мы должны выдержать", — сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко не раз называл претензии международных спортивных функционеров и федераций политическим давлением.

В состав нового Исполкома НОК вошел также Дмитрий Басков, председатель федерации хоккея, в отношении которого в конце декабря начала расследование дисциплинарная комиссия международной федерации.

Поводом послужило то, что человек, похожий на Дмитрия Баскова, находился в минском дворе, известном как "Площадь перемен", во время конфликта, после которого минчанин Роман Бондаренко был доставлен в больницу и скончался от полученных травм.

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